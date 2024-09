Biden célèbre le 30e anniversaire de l’adoption de la loi historique contre la violence à l’égard des femmes

WASHINGTON — Dans le cadre du 30e anniversaire de la signature de la loi historique sur la violence contre les femmes, la Maison Blanche devrait annoncer jeudi de nouveaux efforts pour lutter contre le harcèlement et les abus en ligne, et pour aider à résoudre les problèmes de logement auxquels sont confrontées de nombreuses survivantes de violences domestiques lorsqu’elles tentent d’échapper à leurs agresseurs.

Le président Joe Biden a rédigé et défendu ce projet de loi alors qu’il était sénateur américain. Il s’agissait de la première loi fédérale globale axée sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et visant à apporter un soutien aux survivantes et à rendre justice. Elle visait à changer le discours national sur la violence domestique à l’époque, en affirmant qu’il s’agissait d’une affaire privée qu’il valait mieux laisser de côté.

La Maison Blanche a déclaré qu’entre 1993 et ​​2022, les taux de violence domestique ont chuté de 67 % et le taux de viols et d’agressions sexuelles a diminué de 56 %, selon les statistiques du FBI.

Lors d’une audition sur la violence domestique en 1990, Biden a déclaré à la commission que « pendant trop longtemps, nous avons ignoré le droit des femmes à ne pas craindre d’être agressées en raison de leur sexe. Pendant trop longtemps, nous avons gardé le silence sur l’évidence. »

Biden a passé des années à défendre cette loi, poussé par d’horribles histoires de violences domestiques. En 1994, elle a été adoptée avec le soutien des deux partis.

Biden devrait s’exprimer jeudi lors d’une célébration marquant l’anniversaire, où il détaillera les efforts en cours pour renforcer la loi, notamment l’annonce par le ministère de la Justice de plus de 690 millions de dollars de subventions, y compris des efforts pour signifier des ordonnances de protection par voie électronique et des stratégies visant à lutter contre la violence sexiste en ligne, un problème croissant que les forces de l’ordre ont du mal à combattre.

Les agences fédérales ont également envoyé des rappels sur les droits au logement des survivants de violences domestiques qui vivent dans des logements financés par le gouvernement fédéral, notamment qu’ils peuvent demander des transferts de logement d’urgence.

Jen Klein, conseillère en politique de genre à la Maison Blanche, a déclaré que ces mesures visent à poursuivre les efforts visant à aider les survivants de la violence domestique.

« Bien que nous ayons réalisé d’énormes progrès depuis que la VAWA a été promulguée en 1994, nous savons également qu’il reste encore beaucoup à faire dans la lutte pour prévenir et mettre fin à la violence sexiste », a-t-elle déclaré.

La loi a été réaffirmée en 2022mais cela n’a presque pas eu lieu. Le point de blocage était une disposition de la dernière proposition, adopté par la Chambre en avril 2019, cela aurait interdit aux personnes précédemment reconnues coupables de délit de harcèlement de posséder des armes à feu.

En vertu de la loi fédérale actuelle, les personnes reconnues coupables de violences conjugales peuvent perdre leur arme si elles sont actuellement ou anciennement mariées à leur victime, vivent avec elle, ont un enfant ensemble ou sont le parent ou le tuteur de la victime. Mais la loi ne s’applique pas aux harceleurs et aux partenaires amoureux actuels ou anciens. Les défenseurs de la cause appellent cela depuis longtemps la « faille du petit ami ».

L’extension des restrictions a suscité une opposition farouche de la part de la National Rifle Association et des républicains au Congrès, ce qui a créé une impasse. Les démocrates ont fait marche arrière et n’ont pas inclus cette disposition.

Cette disposition a été ultérieurement abordée dans la loi bipartite de Biden sur la sécurité des armes à feu signée par le Congrès plus tard cette année-là, et interdit désormais aux personnes reconnues coupables de délits dans le cadre de relations amoureuses de acheter ou posséder des armes à feu pendant au moins cinq ans.