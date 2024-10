Biden célèbre l’anniversaire de l’attaque de la synagogue de Pittsburgh qui a fait 11 morts

PITTSBOURG — Le président Joe Biden a marqué samedi le sixième anniversaire d’un attaque meurtrière d’un tireur contre une synagogue de Pittsburgh et a dénoncé ce qu’il a appelé une « effroyable vague d’antisémitisme » au milieu de la guerre à Gaza.

L’attaque de 2018 a coûté la vie à 11 fidèles des congrégations Dor Hadash, New Light et Tree of Life, qui partageaient un espace dans la synagogue de Squirrel Hill, le cœur de la communauté juive de Pittsburgh. Deux fidèles et cinq policiers intervenus sur place ont également été blessés lors de l’attaque, l’acte le plus meurtrier de l’antisémitisme aux États-Unis histoire.

Biden a déclaré dans un communiqué que l’attaque « a brisé des familles, transpercé le cœur de la communauté juive et frappé l’âme de notre nation ». Mais il a ajouté que dans les années qui ont suivi, la communauté juive « a également montré au pays comment transformer courageusement la douleur en objectif » en lançant « une initiative mondiale pour contrer la haine et la violence ». violence alimentée par la haine.

Biden a noté que le souvenir de l’attaque de la synagogue de Pittsburgh survient des semaines après l’attaque de la synagogue de Pittsburgh. anniversaire de l’attaque du 7 octobre en Israël « au cours de laquelle le Hamas a tué plus de 1 200 personnes, en a pris 250 autres en otages et a commis d’horribles actes d’agression sexuelle ».

Il a déclaré que le traumatisme et les pertes du 7 octobre sont aggravés par « l’épouvantable montée de l’antisémitisme contre les Juifs en Amérique et en Amérique ». partout dans le monde. »

L’attaque a déclenché une guerre entre Israël et le groupe militant Hamas et a abouti à destructions généralisées et morts civiles à Gaza.

Biden a déclaré que son administration mettait en œuvre une stratégie nationale pour lutter contre l’antisémitisme, notamment en obtenant 1,2 milliard de dollars pour la sécurité des organisations à but non lucratif telles que les synagogues, les centres communautaires juifs et les externats. Il a également cité l’enquête et les poursuites du ministère de la Justice concernant les crimes de haine antisémites et a déclaré que son administration avait « averti les universités que l’antisémitisme est une discrimination » et interdit en vertu des lois protégeant les droits civils.

La vice-présidente Kamala Harris a également évoqué une montée de l’antisémitisme dans une déclaration marquant l’anniversaire de l’attaque de Pittsburgh.

« Je travaillerai toujours pour assurer la sûreté et la sécurité du peuple juif aux États-Unis et dans le monde, et je dénoncerai toujours l’antisémitisme chaque fois que nous le verrons », a-t-elle déclaré.

L’attaquant de Pittsburgh a été condamné à mort l’année dernière après avoir été reconnu coupable de 63 chefs d’accusation, dont des crimes de haine ayant entraîné la mort.

En juin, le sol était cassé pour un nouveau complexe sur le site de Pittsburgh qui doit comprendre un centre culturel, un sanctuaire, un centre éducatif et un musée ainsi qu’un mémorial aux fidèles assassinés de trois congrégations.