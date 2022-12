Biden célèbre la victoire des démocrates au Sénat, alors que Raphael Warnock remporte le second tour de la Géorgie

Le démocrate Raphael Warnock a remporté un second tour au Sénat en Géorgie.

La victoire a renforcé une majorité au Sénat pour le parti démocrate.

Le président Joe Biden a célébré la victoire, affirmant que les électeurs avaient rejeté le “MAGAisme”.

Le président américain Joe Biden a célébré mardi le renforcement de la majorité de son parti au Sénat après que le démocrate Raphael Warnock a été déclaré vainqueur d’un second tour en Géorgie.

Le sénateur sortant a battu le républicain Herschel Walker, ancienne star du football et protégé de l’ancien président Donald Trump, selon les projections des chaînes de télévision.

La victoire de Warnock confirme la très faible majorité démocrate – 51 contre 49 – à la chambre haute du Congrès.

“Ce soir, les électeurs géorgiens se sont levés pour notre démocratie, ont rejeté l’Ultra MAGAisme et, plus important encore : ont renvoyé un homme bon au Sénat. Voici encore six ans”, a tweeté Biden.

Le triomphe électoral du parti ne modifie pas le rapport de force au Sénat, dont les démocrates s’étaient déjà assuré le contrôle le 8 novembre.

Mais la victoire de Warnock, un pasteur de l’église d’Atlanta où le leader des droits civiques Martin Luther King Jr a autrefois prêché, donne aux démocrates un plus grand contrôle dans les comités et limite le pouvoir de tout sénateur démocrate de faire échouer les initiatives de Biden.

Les républicains ont repris la Chambre le mois dernier, mais avec une majorité beaucoup plus faible que prévu.

Le sénateur révérend Raphael Warnock (D-GA) prononce un discours de victoire lors de sa soirée électorale à Atlanta, en Géorgie. Getty Images Nathan Posner/Agence Anadolu via Getty Images

Warnock, 53 ans, et Walker, 60 ans, ont affronté les électeurs après qu’aucun des deux n’ait obtenu plus de 50 % lors du vote de mi-mandat du 8 novembre.

Les démocrates ont conservé le contrôle du Sénat lors de ce vote avec 50 sièges, le vote décisif du vice-président Kamala Harris leur donnant l’avantage dans la chambre de 100 sièges.

La victoire de Warnock limite considérablement le pouvoir du sénateur démocrate centriste Joe Manchin, qui a déjà bloqué plusieurs initiatives majeures de Biden au cours des deux premières années du mandat du président.

À 700 jours de l’élection présidentielle de 2024, les républicains espèrent contrecarrer l’élan de Biden après que son parti ait bien mieux performé que prévu en novembre.

Obama à la rescousse

Déterminés à gagner la course, les démocrates ont fait appel à leur meilleur canon : l’ancien président charismatique Barack Obama, qui a fait campagne aux côtés de Warnock à Atlanta la semaine dernière.

Et dans un autre signe de l’ampleur des enjeux, 400 millions de dollars ont été dépensés pour la course en Géorgie pour en faire la campagne la plus chère des mi-mandat.

Quelque 1,9 million de personnes ont voté tôt, dont beaucoup étaient probablement des électeurs démocrates, tandis que les républicains devaient se présenter en force mardi.

Les sondages avaient la course trop serrée pour appeler.

La Géorgie, historiquement un État républicain, a pris l’Amérique par surprise lorsque les électeurs ont choisi Biden plutôt que Trump lors de l’élection présidentielle de 2020, puis ont envoyé deux démocrates au Sénat deux mois plus tard lors d’un autre second tour.

Opposés polaires

Les deux candidats cette fois sont originaires de Géorgie, mais les hommes sont aux antipodes.

Warnock a grandi dans la pauvreté, né le onzième de 12 enfants d’un père ancien soldat et prédicateur et d’une mère qui travaillait dans les champs de coton.

Il est resté pasteur principal à l’église baptiste Ebenezer de Martin Luther King même après son élection et est titulaire d’un doctorat en théologie.

Walker est un retardataire en politique avec sa candidature au Sénat en 2022.

Le conservateur de 60 ans est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football universitaire américain – une institution quasi religieuse dans le Sud – et a poursuivi une brillante carrière dans la Ligue nationale de football.

Walker, qui est farouchement anti-avortement même en cas de viol, a fait l’objet de plusieurs scandales récents, ayant été accusé d’avoir payé pour l’avortement de deux femmes avec lesquelles il avait des relations.