Biden célèbre la détente de l’inflation et exhorte les Américains à s’en tenir à sa politique

Le président Joe Biden a célébré mardi le rapport positif sur l’indice des prix à la consommation qui a montré une baisse de l’inflation aux États-Unis avant la saison des fêtes.

“Nous avons appris le mois dernier que le taux d’inflation avait baissé, plus que prévu par les experts”, a déclaré Biden, s’exprimant depuis la Maison Blanche. “Dans un monde où l’inflation augmente à deux chiffres dans de nombreuses grandes économies du monde, l’inflation diminue en Amérique.”

L’indice des prix à la consommation de base, qui exclut les coûts des aliments et de l’énergie et que les économistes considèrent comme un indicateur principal de l’inflation, n’a augmenté que de 0,2 % en novembre. Il s’agit de la plus faible augmentation mensuelle depuis plus d’un an. Le rapport publié mardi par le département du Travail a révélé que les coûts de base de l’IPC ont augmenté de 6% par rapport à il y a un an.

L’IPC global, qui comprend les aliments et l’énergie, a augmenté de 0,1 % par rapport au mois précédent et de 7,1 % au cours de la dernière année.

L’assouplissement suggère que les augmentations des taux d’intérêt de la Réserve fédérale pourraient fonctionner comme prévu et que la Fed pourrait être en mesure de réaliser «l’atterrissage en douceur» qu’elle souhaite, en évitant une récession économique à grande échelle.

Le rapport devrait rassurer la Fed et le président de la banque centrale, Jerome Powell. À la fin de sa réunion de mercredi, la Fed ne devrait augmenter les taux d’intérêt que d’un demi-point, contrairement aux hausses de trois quarts de point qu’elle a déployées tout au long de l’année.

Le rapport marque le cinquième mois consécutif où le taux d’inflation a diminué aux États-Unis, a déclaré Biden.

“Je veux être clair qu’il faudra du temps pour ramener l’inflation à des niveaux normaux alors que nous effectuons la transition vers une croissance plus stable et régulière”, a déclaré Biden.

Biden, aux côtés de la présidente du Conseil des conseillers économiques, Cecilia Rouse, et du directeur du Conseil économique national, Brian Deese, a déclaré qu’il espérait que les prix reviendraient à la normale d’ici la fin de l’année prochaine, sinon plus tôt. Mais il a souligné qu’il ne pouvait pas faire cette prédiction.

“Je suis juste convaincu qu’ils ne vont pas augmenter. Je suis convaincu qu’ils vont continuer à baisser”, a-t-il déclaré.

Le président a reconnu que de nombreux Américains sont actuellement en difficulté. Mais il a déclaré que les nouvelles économiques positives confirmaient que ses politiques économiques fonctionnaient et a exhorté les Américains à maintenir le cap.

“Ce qui est clair, c’est que mon plan économique fonctionne et que nous ne faisons que commencer”, a déclaré Biden. “Mon objectif est simple : maîtriser les prix sans étouffer la croissance économique ; réduire l’inflation tout en maintenant la résilience du marché du travail ; construire une économie par le bas et par le milieu ; une économie avec de bons emplois, de bons salaires et pour longtemps courir, pas une économie en plein essor ou en récession.”