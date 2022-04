Biden brise les républicains en s’attribuant le mérite du faible taux de chômage

Le président Biden s’est attribué le mérite des faibles niveaux de chômage de l’État en rappelant aux républicains que sa politique avait permis d’y arriver.

Via une déclaration de Biden fournie à PoliticusUSA par la Maison Blanche :

Les Américains se remettent au travail dans tous les coins du pays en nombre record. À l’heure actuelle, 17 États sont au niveau ou à égalité avec le taux de chômage le plus bas qu’ils aient jamais connu – et 20 États ont des taux de chômage inférieurs à 3%. Au cours de la dernière année, le taux de chômage a chuté dans tous les États et de nombreux États ont atteint des creux historiques. Ce ne sont pas que des chiffres sur une page : ce sont des millions d’Américains de retour au travail et capables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille avec des emplois bien rémunérés et de profiter de la dignité qu’un emploi procure.

Ce n’était pas un accident : c’était le résultat direct de mon plan économique pour faire croître l’économie du bas vers le haut et du milieu vers l’extérieur. Il reste encore du travail à faire pour tirer parti de cette reprise et réduire les coûts pour les familles de travailleurs – et mon administration y travaille tous les jours – mais nous ne pouvons pas perdre de vue le chemin parcouru et la rapidité avec laquelle nous sommes arrivés.

Biden a raison. Ses politiques ont atteint deux objectifs. Biden a stabilisé une économie qui était sous le choc de la pandémie, tandis que dans le même temps, ses politiques favorisaient la croissance de l’emploi et l’emploi.

Les politiques du président Biden ne sont pas à l’origine de l’inflation, comme les républicains aiment le prétendre. L’inflation est alimentée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie.

C’est agréable de voir un président démocrate s’attribuer le mérite du succès de sa politique. Biden a dit précisément à l’Amérique ce qu’il allait faire en tant que candidat. Il l’a fait, et maintenant cela porte ses fruits pour le peuple américain.