Biden blâme Trump pour la violence au Capitole qui nous a secoués

WASHINGTON (AP) – Le président élu Joe Biden a dénoncé les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole américain comme des «terroristes domestiques» et il a blâmé le président Donald Trump pour la violence qui a secoué la capitale nationale et au-delà.

L’émeute des partisans de Trump qui a violé la sécurité du Congrès mercredi n’était «pas une dissidence, n’était pas du désordre, n’était pas une protestation. C’était le chaos.

Ceux qui se sont massés sur Capitol Hill dans l’intention de perturber une session conjointe du Congrès qui certifiait la victoire électorale de Biden sur Trump «n’étaient pas des manifestants. N’ose pas les appeler des manifestants. C’était une foule émue – des insurgés, des terroristes nationaux. C’est aussi basique », a déclaré Biden jeudi.

Sur un ton solennel, Biden a déclaré que les mesures prises par Trump pour subvertir les institutions démocratiques du pays tout au long de sa présidence ont conduit directement au chaos à Washington.

«Au cours des quatre dernières années, nous avons eu un président qui a clairement exprimé son mépris pour notre démocratie, notre Constitution, la primauté du droit dans tout ce qu’il a fait», a déclaré Biden. « Il a lancé un assaut total contre nos institutions de notre démocratie dès le départ. Et hier a été le point culminant de cette attaque incessante. »

La foule de centaines de partisans de Trump a fait irruption dans le Capitole et a parcouru les couloirs à la recherche de législateurs, qui ont été forcés d’arrêter leurs délibérations et de rechercher la sécurité. Les manifestants violents ont été encouragés par Trump lui-même, qui a faussement affirmé qu’il avait perdu l’élection en raison de la fraude électorale.

Les affirmations de Trump ont été rejetées à plusieurs reprises devant les tribunaux, y compris la Cour suprême, et par les responsables électoraux des États des deux parties, et même par certains membres de sa propre administration. Mais le président est allé de plus en plus loin pour tenter de subvertir l’élection, culminant cette semaine dans les efforts de certains membres républicains du Congrès pour s’opposer à la certification des résultats et à la violence au Capitole. Après la perturbation, le Congrès est retourné au travail mercredi soir et a confirmé la victoire de Biden tôt jeudi.

L’histoire continue

Biden a coché une liste des attaques de Trump contre les normes américaines, y compris ses attaques contre la presse et la communauté du renseignement et sa pression sur les fonctionnaires et les juges de l’État et du gouvernement fédéral pour qu’ils se soumettent à ses efforts pour annuler l’élection. Biden a déclaré que mercredi, Trump avait tenté «d’utiliser une foule pour faire taire la voix de près de 160 Américains» qui ont voté en novembre.

Et lui et le vice-président élu Kamala Harris ont parlé mercredi du traitement réservé par la police aux manifestants majoritairement blancs, par rapport à la manière brutale dont la police a géré les manifestations de Black Lives Matter.

«Nous avons été témoins de deux systèmes de justice, lorsque nous en avons vu un qui a laissé les extrémistes prendre d’assaut le Capitole des États-Unis et un autre qui a libéré des gaz lacrymogènes sur des manifestants pacifiques l’été dernier», a déclaré Harris.

Biden a déclaré que « personne ne peut me dire que si c’était un groupe de Black Lives Matter qui avait protesté hier, ils n’auraient pas été traités très, très différemment de la foule de voyous qui a pris d’assaut le Capitole. »

Il a exprimé l’espoir que des images comparant la présence policière de mercredi à celle organisée pour se préparer aux manifestations de Black Lives Matters ouvriraient les yeux des Américains sur les besoins de réforme.

Les remarques ont été prononcées lors d’un événement à Wilmington, dans le Delaware, pour présenter l’équipe du ministère de la Justice de Biden, dirigée par le juge de la cour d’appel fédérale, Merrick Garland, en tant que procureur général. Biden a également annoncé que Lisa Monaco, conseillère à la sécurité intérieure de l’administration Obama, occuperait les fonctions de procureure générale adjointe et ancienne chef des droits civils du ministère de la Justice, Vanita Gupta, en tant que procureure générale associée, le fonctionnaire n ° 3. Il a également nommé un procureur général adjoint pour les droits civils, Kristen Clarke, maintenant présidente du Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi, un groupe de défense des droits.

On s’attend à ce que le ministère de la Justice change radicalement de cap au cours de l’administration Biden, en mettant davantage l’accent sur les questions de droits civils et un examen des politiques de police. Biden et Harris ont tous deux parlé mercredi de l’importance d’un pouvoir judiciaire indépendant.

Biden a déclaré que certains des travaux les plus importants pour la nation restaient «nous engager à respecter la primauté du droit dans ce pays, revigorant nos institutions nationales et démocratiques en assurant une justice égale devant la loi en Amérique».

«Il n’y a pas d’endroit plus important pour nous pour faire ce travail que le ministère de la Justice», a-t-il déclaré.