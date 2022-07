Biden, battu à la maison, jouit d’éloges sans fard en Israël

JERUSALEM – Si l’arrivée du président Biden en Israël mercredi pour son premier voyage ici depuis son entrée en fonction pouvait se résumer en deux mots, ils pourraient être : Donald qui ?

Un an et demi après le départ de Donald J. Trump de la Maison Blanche, les dirigeants israéliens ont accueilli son successeur dans une étreinte ravie, comme pour prouver que leur histoire d’amour avec l’ancien président ne ferait pas obstacle à une relation étroite avec le nouveau Président. Quant à M. Biden, il semblait tout aussi déterminé à prouver qu’il n’a cédé le pas à personne en soutenant Israël.

Lors d’une cérémonie sur le tapis rouge à l’aéroport, remplie de flatteries des deux côtés, Isaac Herzog, le président israélien, a appelé son homologue américain “notre frère Joseph”, déclarant que “vous êtes vraiment en famille”. Le Premier ministre par intérim du pays, Yair Lapid, a qualifié M. Biden de “grand sioniste et l’un des meilleurs amis qu’Israël ait jamais connus”. Pour sa part, M. Biden a affirmé que “notre relation est plus profonde à mon avis qu’elle ne l’a jamais été” et a déclaré à un intervieweur israélien que retourner en Terre Sainte était “comme rentrer à la maison”.