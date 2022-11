Biden bat le record d’âge

Dimanche, les États-Unis ont leur premier président octogénaire

Joe Biden a eu 80 ans dimanche, devenant le premier président américain à servir dans sa neuvième décennie. Alors que l’âge avancé de Biden et ses difficultés cognitives apparentes en ont fait la cible d’attaques républicaines, le leadership combiné des deux partis est plus ancien que jamais.

Biden fêtera son anniversaire avec un brunch organisé par la Première Dame Jill Biden, et des membres de sa famille déjà à Washington pour le mariage de sa petite-fille samedi sont attendus.

Alors que Biden est déjà la personne la plus âgée à avoir jamais occupé le poste de président, son anniversaire marque une étape importante pour la nation, qui est désormais dirigée par le premier octogénaire de son histoire.

Les républicains soutiennent depuis longtemps que Biden est mentalement inapte à exercer ses fonctions, soulignant sa difficulté avec les discours et sa confusion apparente lors des apparitions publiques. Une enquête Politico plus tôt cette semaine a révélé que 48% des électeurs considèrent que Biden est mentalement inapte, 50% étant en désaccord avec l’affirmation selon laquelle le président est “en bonne santé.”

Biden a déclaré la semaine dernière que son “intention” est de se présenter à nouveau aux élections en 2024, lorsqu’il aura 82 ans. Cependant, la base de gauche du Parti démocrate appelle déjà quelqu’un d’autre à prendre sa place, et un sondage Reuters plus tôt ce mois-ci a révélé que 46% des démocrates estiment qu’il n’est peut-être pas à la hauteur du défi.

Si Biden s’engage dans une campagne de 2024, il affrontera probablement l’ancien président Donald Trump, qui a annoncé sa candidature plus tôt cette semaine. Trump aura 78 ans lorsque les Américains se rendront aux urnes en 2024, et le même sondage de Reuters a révélé que 26% des républicains estiment que lui aussi sera trop vieux pour le poste d’ici là.

Les Américains travaillent plus longtemps que jamais auparavant, le Washington Post notant dimanche que la part des octogénaires dans la main-d’œuvre américaine est passée de 110 000 en 1980 à 734 000 en 2019.

Le 117e Congrès sortant est le plus ancien de l’histoire du pays, avec environ un quart de ses membres âgés de plus de 70 ans, contre 8% en 2002, selon une étude d’Insider. Les dirigeants des deux partis sont parmi les membres les plus âgés, la présidente sortante de la Chambre Nancy Pelosi arrivant à 82 ans et le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell ayant 81 ans en février. Le sénateur de l’Iowa Chuck Grassley, un républicain, sera le membre le plus âgé du Congrès de l’histoire lorsqu’il aura 95 ans avant la fin de son huitième mandat en 2029.