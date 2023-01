Biden bâcle “Joyeux anniversaire” à l’événement MLK

Le président américain a semblé oublier le nom de la belle-fille de Martin Luther King Jr.

Le président américain Joe Biden a tenté de chanter “Joyeux anniversaire” à la belle-fille de l’icône des droits civiques Martin Luther King, Jr. lundi – mais ne pouvait pas se souvenir de son nom alors qu’il se tenait devant une foule lors d’un événement en l’honneur du leader noir.

Debout devant un microphone, Biden n’a pas pu faire semblant de connaître le nom d’Arndrea Waters King lorsqu’il a semblé dessiner un blanc à mi-chemin de sa sérénade, alors il l’a appelée quelque chose qui ressemblait à “Violet” à la place.

“Eh bien, c’est l’enfer d’avoir 30 ans, mais il faut le supporter” a déclaré le président au public lors de l’événement, organisé par le National Action Network de l’activiste Al Sharpton. Waters King fêtait ses 49 ans.

Biden a poursuivi la routine musicale et comique avec ce qui était censé être un discours honorant King, se lançant dans des attaques contre le parti d’opposition, qu’il a appelé “Fiscalement fou.” Il a également mis en cause des policiers et des propriétaires d’armes à feu, affirmant que ces derniers auraient besoin de F-15 plutôt que d’AR-15 pour affronter le gouvernement américain.

Joe Biden vient de chanter Joyeux anniversaire à la femme de MLK III et a carrément oublié son nom lmfao😂 pic.twitter.com/W2shdTROVl – Prix Greg (@greg_price11) 16 janvier 2023

Biden est tristement célèbre pour ses gaffes publiques, qui sont devenues plus fréquentes avec l’âge et plus difficiles à considérer comme un simple bégaiement. En septembre, il a semblé oublier à la fois que la représentante Jackie Walorski (R-Indiana) était décédée et qu’il avait publiquement pleuré son décès, demandant à la famille de la députée républicaine « Où est Jackie ? » à la vue du public. Biden s’est ensuite excusé auprès de la famille, mais pas avant que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, ait tenté à plusieurs reprises de qualifier son comportement de normal.

Lors de la campagne électorale de 2020, il a oublié le nom de l’ancien président Barack Obama alors qu’il a passé une grande partie de la saison électorale à rappeler à l’électorat américain qu’il avait été le premier vice-président du président noir, se contentant finalement de “Président mon-patron.” Sa mutilation de la déclaration d’indépendance (“Tous les hommes et les femmes sont créés par le, vous savez, vous savez la chose”) reste une blague courante parmi ses détracteurs.

À 80 ans, Biden est le plus ancien président des États-Unis, et sa tendance à oublier les gens, les lieux et les choses a laissé même les membres de son propre parti inquiets qu’il souffre de démence ou d’un autre problème cognitif. Un sondage réalisé le mois dernier a révélé que 57% des démocrates – ainsi que 66% des indépendants et 86% des républicains – ne voulaient pas qu’il se présente à la réélection en 2024. Cependant, Biden a rejeté ces préoccupations et a récemment révélé qu’il avait l’intention de briguer un second mandat.