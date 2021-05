Biden avertit que les États ayant de faibles taux de vaccination pourraient voir les cas augmenter à nouveau

Le président Joe Biden a averti lundi que le nombre de cas de coronavirus pourrait à nouveau augmenter dans les États américains avec de faibles taux de vaccination contre Covid-19.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie il y a plus d’un an, les cas de Covid-19 sont en baisse dans les 50 États, a annoncé Biden lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche sur les progrès du pays dans la lutte contre le virus. Ces progrès pourraient encore être inversés, a-t-il déclaré, en particulier dans les États où un faible pourcentage de personnes ont été vaccinées.

« Nous savons qu’il y aura des progrès et des revers et nous savons que de nombreuses poussées pourraient survenir », a déclaré Biden. « Mais si les non-vaccinés se font vacciner, ils se protégeront eux-mêmes et les autres personnes non vaccinées qui les entourent. »

Il a dit que ce serait une « tragédie » inutile de voir les cas de Covid augmenter parmi ceux qui ne se font pas vacciner.

« Je tiens à remercier le peuple américain qui a intensifié son action et fait son devoir patriotique et se est fait vacciner », a-t-il déclaré.

Les commentaires de Biden lundi n’étaient que sa dernière tentative pour faire vacciner les Américains le plus rapidement possible.

L’administration Biden fait pression pour que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose d’un vaccin Covid et 160 millions d’adultes complètement vaccinés d’ici le 4 juillet, une date à laquelle Biden a déclaré qu’il espérait marquer un tournant dans la pandémie.

Lundi, plus de 154 millions d’adultes américains, soit 59,7% des adultes américains, avaient reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention. Selon le CDC, environ 121 millions d’adultes américains, soit 47,1% des adultes américains, sont entièrement vaccinés.