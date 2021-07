Biden avertit que le droit de vote est attaqué

Le président Joe Biden prononcera un discours à Philadelphie avertissant que le droit de vote est menacé.

Les remarques de Biden surviennent alors qu’au moins 14 États ont promulgué des lois restreignant l’accès au vote.

Biden a déclaré que la protection des droits de vote serait une priorité pour son administration.

WASHINGTON – Le président Joe Biden se rendra à Philadelphie mardi pour avertir les Américains que le droit constitutionnel de vote est attaqué et les appeler à lutter contre les efforts des États dirigés par les républicains pour adopter des lois restreignant l’accès au vote.

Dans un discours que la Maison Blanche a déclaré que Biden lui-même voulait prononcer, le président expliquera « l’argument moral » pour expliquer pourquoi refuser le droit de vote est une forme de répression et de faire taire les voix américaines, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Biden soulignera également son engagement à utiliser tous les outils à sa disposition pour protéger les Américains contre les lois de suppression des électeurs et soulignera la nécessité de travailler avec les organisations de défense des droits civiques pour construire un système d’éducation des électeurs afin de surmonter «le pire défi pour notre démocratie depuis la guerre civile, », a déclaré Psaki.

« Il va demander aux Américains de s’assurer qu’ils sont informés, de s’assurer qu’ils informent leurs voisins et de s’assurer qu’ils luttent contre les efforts pour adopter des lois restrictives dans leurs États », a-t-elle déclaré.

Les remarques de Biden surviennent alors qu’au moins 14 États ont promulgué des lois restreignant l’accès au vote à la suite de l’élection présidentielle de l’année dernière et que l’ancien président Donald Trump continue de répandre des affirmations sans fondement selon lesquelles sa perte pour Biden était le résultat d’une fraude électorale généralisée.

En Pennsylvanie, où Biden a remporté une victoire serrée sur Trump, le représentant de l’État républicain Doug Mastriano, un allié de Trump, tente de lancer un examen des résultats de l’élection présidentielle de l’État similaire à ce qui est en cours en Arizona.

Au Congrès, une législation radicale qui, selon les démocrates, permettrait aux gens de voter et de s’inscrire plus facilement est bloquée au Sénat à la suite d’une obstruction républicaine. Et plus tôt ce mois-ci, la Cour suprême a confirmé une loi de l’Arizona qui limite la façon dont les bulletins de vote par correspondance peuvent être renvoyés, une décision qui, selon les critiques, rendrait plus difficile pour les minorités de contester les lois qu’elles jugent discriminatoires.

Biden a déclaré que les droits de vote seraient une priorité pour son administration et a chargé le vice-président Kamala Harris de diriger les efforts de l’administration pour protéger l’accès aux bulletins de vote.

La semaine dernière, Harris a annoncé une expansion de 25 millions de dollars de l’initiative «Je voterai» du Comité national démocrate pour renforcer l’éducation des électeurs, la protection des électeurs, l’inscription ciblée des électeurs et le déploiement de nouvelles technologies pour augmenter l’accès aux électeurs.

Biden veut que les Américains connaissent leurs droits et comprennent les efforts pour les faire taire – et pas seulement lors de la prochaine élection présidentielle, a déclaré Psaki.

« Il veut que les gens à travers le pays ne regardent pas seulement vers 2024, mais soient prêts et les yeux grands ouverts vers 2022 », a-t-elle déclaré.

