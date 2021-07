Biden avertit Poutine de réprimer les attaques de ransomwares russes

Biden a déclaré à Poutine que les États-Unis prendraient « toutes les mesures nécessaires » à la suite de la dernière attaque de ransomware.

L’appel intervient alors que Biden a été confronté à des appels à des représailles contre la Russie suite à une série de cyberattaques récentes.

Biden a averti Poutine qu’il tiendrait la Russie responsable des attaques qui y ont eu lieu même si elles ne sont pas liées au Kremlin.

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré vendredi au président russe Vladimir Poutine que les États-Unis prendraient « toutes les mesures nécessaires » pour défendre leur peuple et leurs infrastructures à la suite de la dernière attaque de ransomware par un groupe lié à la Russie qui a compromis jusqu’à 1 500 entreprises dans le monde.

Dans un appel avec Poutine, Biden « a souligné la nécessité pour la Russie de prendre des mesures pour perturber les groupes de ransomware opérant en Russie et a souligné qu’il était déterminé à poursuivre son engagement contre la menace plus large posée par les ransomwares », selon un communiqué de la Maison Blanche.

La conversation intervient alors que Biden a fait face à des appels à exercer des représailles contre la Russie pour une attaque de ransomware contre le fournisseur de logiciels Kaseya, la dernière d’une série de violations contre des entreprises américaines. Les pirates informatiques liés à la Russie connus sous le nom de REvil ont assumé la responsabilité de l’attaque, bien que les responsables du renseignement américain n’aient pas publiquement déclaré qui était responsable de l’attaque.

Le président a averti Poutine qu’il tiendrait la Russie pour responsable des cyberattaques qui y ont eu lieu, même si elles ne sont pas directement liées au Kremlin.

« Je lui ai dit très clairement que les États-Unis s’attendent à ce que lorsque l’opération de ransomware vienne de son sol – même si ce n’est pas, pas parrainé par l’État – nous attendons de lui qu’il agisse si nous lui donnons suffisamment d’informations pour agir sur qui c’est « , a déclaré Biden aux journalistes vendredi.

Il a déclaré qu’il y aurait des conséquences si le président russe n’agissait pas pour freiner les cyberattaques en cours aux États-Unis et ailleurs, mais semblait prédire que cela ne se résumerait pas à cela.

« Je pense que nous allons obtenir une coopération », a déclaré Biden avant de monter à bord d’Air Force One, interrogé sur les conséquences que Poutine pourrait encourir. Biden se rendait chez lui à Wilmington, dans le Delaware, où il passe le week-end.

Pas moins de 1 500 entreprises aux États-Unis, en Europe et en Asie ont été touchées par la dernière attaque. Le Comité national républicain a déclaré que son sous-traitant Synnex faisait partie des personnes piratées, mais a déclaré qu’aucune donnée RNC n’avait été compromise.

La Maison Blanche n’a pas précisé la nature d’éventuelles actions futures contre la Russie. « Certains d’entre eux seront manifestes et visibles, d’autres pourraient ne pas l’être », a déclaré un haut responsable de l’administration Biden qui a été autorisé à discuter de la position de la Maison Blanche sous couvert d’anonymat. La Maison Blanche a sollicité « de multiples demandes d’action spécifiques » contre les cybercriminels auprès du Kremlin, a déclaré le responsable.

L’administration Biden a été sous pression pour faire face à l’augmentation des attaques contre les infrastructures critiques et les entreprises américaines, y compris une attaque contre le plus grand pipeline de carburant du pays en mai. Le président a soulevé la question avec Poutine lors de leur rencontre à Genève le mois dernier et a déclaré qu’il avait demandé au président russe de réprimer de telles attaques contre les États-Unis.

À l’époque, Biden avait déclaré aux journalistes qu’il avait donné à Poutine une liste de 16 secteurs critiques qui justifieraient une réponse en cas d’attaque et qu’il faudrait six mois à un an pour savoir « si oui ou non nous avons réellement un dialogue stratégique qui compte ».

REvil est connu pour avoir extorqué 11 millions de dollars au transformateur de viande JBS le mois dernier. Les chercheurs en sécurité ont déclaré que sa capacité à contourner les protections anti-malware dans cette attaque et son exploitation apparente d’une vulnérabilité jusqu’alors inconnue sur les serveurs Kaseya reflètent la puissance financière croissante de REvil et de quelques dizaines d’autres gangs de ransomware, dont le succès les aide à s’offrir le meilleur numérique. marchandises de cambriolage. Ces criminels infiltrent les réseaux et les paralysent en brouillant les données, extorquant leurs victimes.

Contribution : Associated Press. Contactez Courtney Subramanian à @cmsub et Joey Garrison à @joeygarrison.