Biden avertit l’Iran de « faire attention »

WASHINGTON — Le président Joe Biden a déclaré mercredi qu’il avait averti l’Iran de « faire attention » à la suite des attaques de l’organisation militante Hamas contre Israël ce week-end.

Après avoir énuméré l’aide que les États-Unis envoient à Israël et noté qu’une flotte de transporteurs américains avait été déplacée dans la région, Biden a déclaré qu’il « avait fait comprendre aux Iraniens : soyez prudents ».

Les services de renseignement américains ont montré que les dirigeants iraniens étaient surpris par l’attaque du Hamas contre Israël, selon des sources. Actualités NBC, mais l’administration Biden n’a pas encore tiré de conclusion définitive. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré mardi que l’Iran était « complice » de l’attaque car il soutient le Hamas depuis des décennies.

Le président a fait ces remarques mercredi lors d’une table ronde de dirigeants juifs à la Maison Blanche. L’événement sur l’antisémitisme était prévu avant les attentats mais a pris un ton différent dans la foulée.

Biden a déclaré avoir de nouveau parlé avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mercredi matin. Lors de cet appel, il a souligné qu’Israël devait « opérer selon les règles de la guerre ».

« Je connais Bibi depuis plus de 40 ans. Nous entretenons une relation très franche. Je le connais bien », a déclaré Biden. « Et la seule chose que j’ai dite, c’est qu’il est vraiment important qu’Israël, malgré toute la colère et la frustration qui existent, opère selon les règles de la guerre. Et il y a des règles. »

Biden a déclaré qu’il pensait que le gouvernement israélien « faisait tout ce qui était en son pouvoir pour rassembler le pays » et que les États-Unis faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour assurer la réussite d’Israël.

Le président a qualifié ces attaques de « campagne de pure cruauté ».

« Je dirais que c’est le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l’Holocauste », a déclaré Biden.