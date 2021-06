JOE Biden a averti la Russie de mettre fin aux cyberattaques sur les infrastructures « hors limites » après que Joe Poutine a affirmé que « les États-Unis sont à l’origine de la plupart des piratages ».

Biden a également déclaré qu’ils auraient des discussions supplémentaires sur la poursuite des criminels menant des attaques de ransomware.

Biden a déclaré aux journalistes à Genève que 16 types d’infrastructures critiques devraient être interdits aux cyberattaques, « point ». Il a dit que cela inclut le secteur de l’énergie et de l’eau.

Cela survient après qu’une attaque de ransomware en mai contre l’un des plus grands exploitants de pipelines aux États-Unis a forcé la fermeture de l’approvisionnement en carburant d’une grande partie de la côte est pendant près d’une semaine. Cette attaque est imputée à un gang criminel russe.

La Russie n’a pas coopéré aux enquêtes criminelles sur les ransomwares et n’extrade pas de suspects vers les États-Unis.

Lors de sa conférence de presse mercredi, Poutine a affirmé sans fondement que les États-Unis étaient à l’origine de la plupart des piratages.

« Des sources américaines, il s’ensuit que la plupart des cyberattaques dans le monde sont menées depuis le cyber royaume des États-Unis », a déclaré Poutine.

« La deuxième place est le Canada. Puis deux pays d’Amérique latine. Vient ensuite la Grande-Bretagne. La Russie ne figure pas sur la liste des pays à partir desquels – à partir du cyberespace duquel – la plupart des différentes cyberattaques sont menées. »

Alors que les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne se livrent tous au cyberespionnage, les cyberattaques les plus dommageables jamais enregistrées sont venues soit de pirates informatiques russes soutenus par l’État, soit de criminels ransomwares russophones qui opèrent en toute impunité en Russie et dans les pays alliés.

Les cyberattaques qui ont récemment causé le plus de dégâts proviennent de ransomwares semés et activés par des gangs criminels russophones qui bénéficient d’un refuge en Russie et dans les pays alliés et dont les membres sont parfois de connivence avec les services de sécurité russes.

Le fléau mondial des ransomwares qui a causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts au cours des 18 derniers mois – frappant une entreprise, un hôpital, une école ou une autre cible toutes les huit minutes environ – était un problème majeur pour Biden lors du sommet.

Dans une interview à NBC lundi, Poutine a catégoriquement rejeté les allégations de cyberattaque contre les États-Unis comme étant sans fondement.

« Où sont les preuves ? Où est la preuve ? Cela devient ridicule », a déclaré Poutine.

« Nous avons été accusés de toutes sortes de choses – ingérence électorale, cyberattaques, etc.





