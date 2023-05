Biden aux diplômés de l’Université historiquement Black Howard: l’histoire des États-Unis n’a pas été un «conte de fées»

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré samedi aux diplômés d’une université historiquement noire de premier plan que l’histoire américaine « n’a pas toujours été un conte de fées » et que « le racisme nous a longtemps déchirés ». Mais lors des meilleurs jours de la nation, il a dit « suffisamment d’entre nous ont le courage et le cœur de défendre ce qu’il y a de mieux en nous ».

Pendant que Biden parlait, plus d’une douzaine d’étudiants en casquette et en robe de l’Université Howard lui tournaient le dos, tenant des pancartes faites à la main pour protester silencieusement contre ce qu’ils disaient être de nombreuses formes de violence suprémaciste blanche.

Dans son discours, Biden a décrit le rassemblement nationaliste blanc de 2017 à Charlottesville, en Virginie, qui, selon lui, l’a aidé à se présenter à la présidence en 2020.

La haine « ne disparaît jamais » et « le silence est une complicité », a déclaré Biden.

« Nous savons que l’histoire américaine n’a pas toujours été un conte de fées », a déclaré Biden, décrivant un « poussée et une traction » constants entre l’idée que tous les gens sont créés égaux et « la dure réalité que le racisme nous a longtemps déchirés ».

« Mais les meilleurs jours, nous sommes suffisamment nombreux à avoir le courage et le cœur de défendre le meilleur de nous-mêmes », a-t-il poursuivi. « Choisir l’amour plutôt que la haine, l’unité plutôt que la désunion, le progrès plutôt que la retraite. »

Biden, qui a récemment annoncé qu’il se présentait pour un deuxième mandat en 2024, a déclaré qu’il était venu à Howard pour « poursuivre le travail pour racheter l’âme de cette nation », qui était un thème de sa campagne 2020.

Il a dit aux diplômés qu’ils nourrissaient son optimisme pour l’avenir.

« Vous faites partie de la génération la plus douée, la plus tolérante, la plus talentueuse et la mieux éduquée de l’histoire américaine. C’est un fait », a-t-il déclaré. « Et c’est votre génération, plus que n’importe qui d’autre, qui répondra aux questions pour l’Amérique : qui sommes-nous, que défendons-nous, que croyons-nous, que voulons-nous être. »

Il n’était pas clair si Biden était au courant que plusieurs étudiants avaient tourné le dos alors qu’ils tenaient des pancartes faites à la main protestant contre certaines des injustices qu’il a mentionnées dans son discours. Un signe nommé Jordan Neely, l’artiste du métro de New York décédé le 1er mai après avoir été retenu dans un étranglement par un autre passager.

Le passager, Daniel Penny, 24 ans, un ancien Marine, s’est rendu à la police vendredi pour faire face à une accusation d’homicide involontaire. Il a été libéré dans l’attente de son procès.

« En tant que diplômés, nous sommes unis pour le changement, pour Black Lives dans le monde », ont déclaré les étudiants dans un communiqué. La Maison Blanche n’a fait aucun commentaire.

Biden a pris la parole après avoir reçu un doctorat honorifique en lettres.

Le discours à Howard était le premier des deux discours d’ouverture que Biden prononcera cette année. Il doit s’adresser aux diplômés de l’US Air Force Academy du Colorado le 1er juin.

Darlene Superville, Associated Press