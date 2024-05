Biden autorisera l’Ukraine à utiliser les armes américaines pour frapper en Russie

Un haut responsable américain à Washington a déclaré que la politique de l’administration interdisant à l’Ukraine d’utiliser des armes de fabrication américaine pour des attaques « à longue portée » à l’intérieur de la Russie n’avait pas changé.

Mercredi, le secrétaire d’État Antony J. Blinken a déclaré aux journalistes voyageant avec lui en Moldavie que les États-Unis « s’adapteraient et s’ajusteraient » aux conditions du champ de bataille. Il répondait à une question de savoir si M. Biden autoriserait bientôt l’Ukraine à utiliser des armes de fabrication américaine pour frapper la Russie. Cela suggérait fortement que le président prenait la décision d’accorder l’autorisation à l’Ukraine.

Les dirigeants de l’OTAN, la France et l’Allemagne ont récemment exhorté les États-Unis à prendre cette décision. Lors de discussions administratives internes, M. Blinken a préconisé d’aller dans cette direction. Il participe jeudi et vendredi à une réunion de l’OTAN à Prague et s’est rendu en Ukraine il y a plus de deux semaines.

La décision de M. Biden a été rapportée plus tôt jeudi par Politico.

Le Pentagone est chargé de donner à l’Ukraine les directives exactes sur ce qu’elle peut frapper en Russie, ont déclaré des responsables américains.

Outre l’artillerie et les lanceurs de missiles, les Ukrainiens s’inquiètent du fait que des avions russes lancent des bombes planantes sur Kharkiv depuis l’espace aérien russe. Les bombes planantes sont de simples munitions équipées d’ailerons. Les responsables ukrainiens affirment vouloir utiliser des armes de fabrication américaine pour attaquer des avions russes dans l’espace aérien russe et des bases aériennes en Russie.