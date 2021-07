Biden autorisera l’expiration du moratoire sur les expulsions: mises à jour COVID

Le président Joe Biden annoncera jeudi que tous les employés civils fédéraux doivent être vaccinés contre le coronavirus ou se faire tester régulièrement, se distancer socialement et se masquer lors de la plupart des déplacements, ont rapporté le New York Times et le Wall Street Journal.

Il a déclaré mardi qu’il envisageait de déménager pour les employés fédéraux.

« C’est à l’étude en ce moment », a déclaré Biden aux journalistes. « Mais si vous n’êtes pas vacciné, vous n’êtes pas aussi intelligent que je le pensais. »

Les exigences à venir surviennent quelques jours seulement après la recommandation des Centers for Disease Control and Prevention que les personnes entièrement vaccinées portent des masques à l’intérieur dans les zones à forte transmission alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter et que les taux de vaccination diminuent.

New York, le ministère des Anciens combattants et l’État de Californie ont également annoncé leur intention d’imposer des vaccins COVID-19 pour bon nombre de leurs employés ou des tests de visage. Après les conseils de mardi, les deux États et plusieurs autres ont recommandé que tout le monde dans l’État, quel que soit son statut vaccinal, porte un masque dans les lieux publics intérieurs.

Les changements d’orientation surviennent alors que les décès dus au COVID-19 aux États-Unis dépassent à nouveau les 2 000 par semaine, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Les nouveaux cas sont également en moyenne de plus de 60 000 par jour pour la première fois en plus de trois mois.

Aussi dans l’actualité :

►Pour la troisième journée consécutive, Tokyo a enregistré un record de nouveaux cas de COVID-19 alors que les Jeux olympiques étaient bien avancés. Il y a eu 3 865 nouveaux cas signalés jeudi, contre 3 177 mercredi et le double d’il y a une semaine.

►Dr. Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a déclaré à USA TODAY que l’agence espère « en avoir fini depuis longtemps » en accordant l’approbation complète d’un vaccin COVID-19 d’ici sa date butoir de janvier 2022.

►La FDA autorise une usine de Baltimore à reprendre la production après sa fermeture en avril en raison de problèmes de contamination qui ont contraint l’entreprise à jeter l’équivalent de dizaines de millions de doses de vaccin Johnson & Johnson. Le fabricant Emergent BioSolutions n’a pas précisé quand la production reprendrait.

►À partir de jeudi, Apple exigera des clients qu’ils portent des masques dans les points chauds COVID-19 ou dans les zones qui ont des mandats locaux ou étatiques, représentant environ la moitié de ses magasins américains.

►Le maire d’Atlanta a décrété que les masques faciaux doivent être portés dans tous les espaces publics intérieurs, y compris les entreprises privées de la plus grande ville de Géorgie. Le masque est-il obligatoire dans votre région ? Consultez notre liste état par état.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,6 millions de cas confirmés de COVID-19 et 611 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 195,8 millions de cas et 4,18 millions de décès. Plus de 163,5 millions d’Américains – 49,3% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Le CDC recommande aux Américains entièrement vaccinés de porter un masque à l’intérieur s’ils se trouvent dans une zone de transmission importante ou élevée de coronavirus. Ces cartes au niveau du comté vous montreront si cela signifie que votre région est affectée.

Biden autorisera l’expiration du moratoire sur les expulsions samedi, appelle le Congrès à étendre la protection

Le président Joe Biden autorisera l’expiration d’une interdiction nationale des expulsions établie pour soulager les Américains touchés par la pandémie de COVID-19, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

L’annonce intervient après que la Cour suprême a indiqué que le moratoire, promulgué en septembre dernier par les Centers for Disease Control and Prevention, ne pouvait être prolongé que jusqu’à la fin du mois.

La Maison Blanche a déclaré que Biden souhaitait voir le moratoire prolongé et a appelé « le Congrès à prolonger le moratoire sur les expulsions pour protéger ces locataires vulnérables et leurs familles sans délai ».

Des millions d’Américains sont en retard sur les loyers et les experts politiques et les analystes ont déclaré qu’il fallait faire plus pour éviter la plus grande crise du logement depuis plus d’une décennie.

La campagne de Mitch McConnell achetant des publicités à la radio exhortant les Kentuckiens à se faire vacciner contre le COVID-19

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell utilise les fonds de campagne non dépensés pour acheter du temps d’antenne pour des publicités radio à travers le Kentucky dans lesquelles il exhorte les gens à se faire vacciner et à « profiter de ce miracle ».

Alors que certains élus républicains et experts des médias conservateurs ont exprimé un grand scepticisme à propos du vaccin, McConnell a exhorté pendant des mois les gens à vacciner afin de freiner la propagation de la pandémie.

Dans l’annonce de 60 secondes, dont une transcription a été obtenue par le Louisville Courier Journal, McConnell fait référence à son combat contre la polio dans son enfance et aux décennies qu’il a fallu pour développer un vaccin contre la maladie – en contraste avec l’opportunité unique d’agir rapidement. sur le COVID-19.

« Si vous n’avez pas été vacciné, faites ce qu’il faut pour vous – pour votre famille – et faites-vous vacciner dès maintenant », a déclaré McConnell.

– Joe Sonka, Louisville Courier Journal

Sondage : Les Américains insatisfaits du traitement réservé aux Américains d’origine asiatique et aux immigrants

La satisfaction à l’égard de la façon dont les Américains d’origine asiatique sont traités aux États-Unis a a chuté après une année d’augmentation documentée des crimes haineux et des cas de racisme, selon un nouveau sondage. La découverte intervient au milieu de la pandémie de coronavirus, lorsque des stéréotypes négatifs pour les Américains d’origine asiatique ont été utilisés par des personnalités publiques et des élus.

Les Américains sont également au plus bas dans leur satisfaction à l’égard du traitement des immigrants dans ce pays, selon le sondage Gallup publié jeudi. Les opinions des Américains sur le traitement des immigrés ont diminué au cours des 20 années écoulées depuis que Gallup les a interrogés sur le sujet, les 33 % de satisfaction de cette année marquant le point le plus bas.

Seuls 46% des Américains sont satisfaits de la façon dont les Asiatiques sont traités, une baisse de 14% par rapport à l’année précédente. Entre 2016 et 2020, le niveau de satisfaction a baissé de 15 % ; avant cette date, environ 70 % ou plus des Américains se disaient généralement satisfaits du traitement réservé aux Américains d’origine asiatique, selon Gallup.

– Jeanine Santucci

L’efficacité du vaccin de Pfizer diminue de 12% sur six mois, mais la troisième injection augmente la protection

L’efficacité du vaccin Pfizer diminue après six mois, mais les experts disent que cela ne signifie toujours pas que des injections de rappel sont nécessaires, selon les données publiées par Pfizer et son partenaire BioNtech.

Le Une étude, publiée sur medrxiv.org mercredi, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs ou publiée, a révélé que l’efficacité du vaccin pour prévenir les maladies symptomatiques est passée d’environ 96% à environ 84% en six mois, montrant que son efficacité a diminué d’environ 6 % tous les deux mois. L’efficacité du vaccin contre la maladie grave est restée à 97 % pendant les six mois.

Un autre ensemble de données de Pfizer a également révélé que les niveaux d’anticorps qui peuvent cibler la variante delta sont multipliés par cinq chez les 18 à 55 ans qui reçoivent une troisième dose du vaccin, tandis que pour les personnes âgées de 65 à 85 ans, ils peuvent être multipliés par onze. Les niveaux d’anticorps sont beaucoup plus élevés contre la variante originale du coronavirus et la variante bêta avec une troisième dose.

Le Dr Stephen Thomas, auteur principal de l’étude et directeur du SUNY Upstate Institute for Global Health & Translational Science à New York, a déclaré à NBC News qu’il s’attendait à ce que la protection du vaccin s’estompe, mais qu’il ne savait pas à quelle vitesse et à quelle force il le ferait. alors.

« Même si nous avons vu qu’à six mois il y avait une diminution de la protection, il y avait un maintien de la protection contre ces résultats graves qui constituent vraiment le fardeau de la santé publique de la maladie », a déclaré Thomas.

Disney World annonce que les invités doivent se masquer à l’intérieur, sur les transports à partir du 30 juillet

Bientôt à Walt Disney World ? Emportez un masque – vous devrez en porter un dans tous les parcs Disney à partir de vendredi.

La société a annoncé mercredi soir que les invités âgés de 2 ans et plus devront enfiler des couvre-visages pour toutes les attractions intérieures et sur les transports Disney. Les masques faciaux resteront facultatifs à l’extérieur.

Le parc avait levé son mandat de masque d’intérieur le 15 juin. Bien qu’une preuve de vaccination n’était pas requise, des masques étaient recommandés pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Désormais, ils seront obligatoires pour tous, sauf à l’extérieur.

« Les couvre-visages sont obligatoires pour tous les invités (âgés de 2 ans et plus) à l’intérieur et dans les bus Disney, le monorail et le Disney Skyliner, quel que soit le statut de vaccination », a déclaré une mise à jour mercredi sur le site Web de Disney. « Cela inclut à l’entrée et dans toutes les attractions. »

– Britt Kennerly, Floride aujourd’hui

Netflix va mettre en œuvre un mandat de vaccin sur toutes les productions américaines

Netflix va mettre en place un mandat vaccin sur toutes ses productions américaines, selon un rapport de Deadline.

Ils sont le premier grand studio hollywoodien à exiger la vaccination pour la production. Le mandat s’applique à tous les acteurs et membres de l’équipe qui entrent en contact avec les acteurs, également appelés «zone A», indique le rapport.

Dans la production de « Gaslit », une série limitée produite par Starz/UCP, l’acteur principal Sean Penn a refusé de reprendre le travail sur la série jusqu’à ce que toutes les personnes impliquées soient vaccinées, a rapporté Deadline le 22 juillet.

Netflix vise à limiter les exceptions aux raisons médicales, religieuses et liées à l’âge, a déclaré Deadline.

