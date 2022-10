Biden autorise plus d’armes pour l’Ukraine

Les États-Unis enverront 725 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire à Kiev à partir des stocks du Pentagone

Le président américain Joe Biden a commandé vendredi 725 millions de dollars supplémentaires de livraisons d’armes à l’Ukraine. La Maison Blanche n’a pas précisé en quoi consistera le dernier versement, seulement qu’il s’agirait d’un nouveau retrait du ministère de la Défense. “articles et services de défense”.

Le dernier colis d’aide militaire, qui devrait être expédié en Ukraine dans les prochains jours, comprendrait des munitions d’artillerie et des véhicules militaires tels que des Humvees, ont déclaré vendredi à Reuters deux responsables.

Plus tôt cette semaine, les États-Unis se sont engagés à accélérer l’expédition de deux des huit systèmes de défense aérienne NASAMS qu’ils promettent depuis longtemps à l’Ukraine. Le nouveau package, cependant, n’inclurait apparemment aucune capacité anti-aérienne supplémentaire.

Washington et ses alliés de l’OTAN se sont engagés à renforcer les défenses aériennes de l’Ukraine à la suite de lourdes frappes de missiles russes sur l’Ukraine lundi et mardi. Moscou a déclaré qu’ils répondaient à “tactiques terroristes” employé par Kiev, qui comprenait des tentatives de sabotage de la centrale nucléaire de Koursk et du gazoduc TurkStream ainsi que l’attentat à la bombe contre le pont de Crimée.

Lire la suite Commentaires des États-Unis sur les livraisons de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine

Les États-Unis sont le plus fervent partisan de l’Ukraine depuis le début de l’opération militaire russe, fournissant au pays des milliards de dollars d’aide militaire et financière, ainsi que des données de renseignement. Les livraisons de Washington à Kiev ont inclus de grandes quantités d’armes lourdes, dont plus de 150 pièces d’artillerie, 20 hélicoptères Mi-17, 200 véhicules blindés de transport de troupes M113, des centaines de Humvees et 16 systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS). La liste comprend plus de 1 400 systèmes antiaériens Stinger, plus de 8 500 armes antichars Javelin et 32 ​​000 autres plates-formes antiblindées, ainsi qu’au moins 700 drones suicides Switchblade et un nombre non divulgué de mines antipersonnel Claymore.

Biden a utilisé son autorité présidentielle de prélèvement pour autoriser le transfert de “surplus” armes des stocks du Pentagone pour la 23e fois depuis août 2021. Cette année seulement, les États-Unis “a engagé plus de 17,5 milliards de dollars en aide à la sécurité” à Kiev, a confirmé le ministère de la Défense le 4 octobre.