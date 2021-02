Biden autorise les demandeurs d’asile capturés par le programme «Rester au Mexique» de Trump à traverser la frontière

Une demandeuse d’asile du Honduras (C) s’occupe de son fils en bas âge alors qu’elle attend avec les membres de sa famille à l’extérieur du port frontalier d’El Chaparral en attendant de passer aux États-Unis à Tijuana, dans l’État de Baja California, au Mexique, le 19 février 2021. | Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Les agents des frontières s’efforcent lentement de traiter 300 migrants par jour.

L’administration Biden a commencé à permettre à des dizaines de milliers de demandeurs d’asile qui ont été contraints d’attendre au Mexique d’avoir une chance d’obtenir une protection aux États-Unis dans le cadre d’un programme de l’ère Trump de traverser la frontière.

Quelque 28 000 demandeurs d’asile – principalement des Cubains, des Honduriens et des Guatémaltèques – ont des affaires actives dans le cadre des protocoles de protection des migrants (MPP) de l’ancien président Donald Trump, qui est devenu connu sous le nom de programme «Rester au Mexique». C’est l’une des nombreuses politiques interdépendantes de l’ère Trump qui, ensemble, ont rendu presque impossible l’obtention de l’asile et d’autres protections humanitaires aux États-Unis.

Vendredi, le département de la sécurité intérieure a annoncé qu’il avait autorisé 25 de ces demandeurs d’asile à traverser la frontière américano-mexicaine au port d’entrée de San Ysidro, qui relie la ville de Tijuana à San Diego, en Californie. Des organisations internationales, dont l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), avaient enregistré les demandeurs d’asile à l’avance et leur avaient donné un rendez-vous pour se présenter à la frontière au cours duquel ils ont vérifié leur admissibilité à entrer dans le pays sur une application mobile des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. et testé négatif pour Covid-19.

«Aujourd’hui, nous avons fait le premier pas pour commencer à traiter en toute sécurité, efficacité et humanité les personnes éligibles à la frontière», a déclaré vendredi le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. «Il est important de souligner que ce processus prendra du temps, que nous assurons la santé et la sécurité publiques et que les personnes devraient s’inscrire virtuellement pour déterminer si elles sont éligibles au traitement dans le cadre de ce programme.»

Un autre 25 demandeurs d’asile est arrivé au port d’entrée lundi pour être traité.

Le DHS a déclaré que les demandeurs d’asile, une fois admis aux États-Unis, seront placés dans des programmes «d’alternatives à la détention», dans le cadre desquels ils sont libérés aux États-Unis mais surveillés, généralement par un travailleur social, dans un effort pour les encourager à montrer pour leurs dates de tribunal d’immigration. Ces programmes sont humains et relativement peu coûteux par rapport à la rétention des migrants.

Les ports d’entrée d’El Paso et de Brownsville, au Texas – qui se trouvent directement de l’autre côté de la frontière de l’un des plus grands campements de demandeurs d’asile à Matamoros – devaient commencer à traiter les personnes soumises au MPP cette semaine, mais le CBP a déclaré lundi que certains « considérations opérationnelles»Spécifiques à ces ports pourraient retarder ce plan.

Ils commenceront par traiter 25 migrants par jour et augmenteront finalement jusqu’à 300 par jour, mais le DHS ne s’est pas encore engagé publiquement à une date à laquelle cela se produira.

«Beaucoup d’entre eux vont maintenant être dans la dignité avec leur famille ici aux États-Unis alors qu’ils attendent que leur cas soit entendu», mentionné La représentante Nanette Diaz Barragán (D-CA), qui devait rencontrer lundi des responsables des frontières à San Ysidro et des organisations à but non lucratif aidant les migrants des deux côtés de la frontière.

De nombreux demandeurs d’asile attendent toujours avec impatience un rendez-vous pour traverser la frontière

Les demandeurs d’asile qui n’ont pas encore obtenu de rendez-vous pour être traités à la frontière disent qu’ils restent « anxieux et inquiet»Pour s’assurer qu’ils obtiennent une place en ligne.

En attendant dans les villes frontalières mexicaines, ils risquent d’être extorqués, kidnappés et violés aux mains de cartels et d’autres entités criminelles. Certains ont trouvé un logement dans des refuges, des hôtels ou des chambres à louer. Mais pour d’autres, seules des tentes et des bâches colorées se dressent entre elles et les éléments. Ils continuent de compter sur des bénévoles pour les besoins de base et les soins médicaux.

Une plateforme en ligne créée par le HCR qui permet aux migrants soumis au MPP de s’inscrire pour un rendez-vous à la frontière a été source de confusion. Les migrants doivent remplir un formulaire virtuel de quatre pages, comprenant des informations provenant de leurs documents judiciaires, que les fonctionnaires des Nations Unies utiliseront pour identifier les migrants les plus vulnérables et devraient être traités en priorité. Entre autres facteurs, ils prendront en considération l’âge et la santé des migrants, ainsi que le fait qu’ils soient victimes de crimes ou de traumatismes ou de mères célibataires avec enfants.

Valerie Gonzalez du Monitor a rapporté que le site a été mis en ligne à midi vendredi, mais les migrants ont rapidement rencontré des difficultés à s’inscrire en raison de «la faible réception Internet, une inondation du trafic Web et des incapacités non adaptées. Lundi, les migrants à Matamoros mentionné ils n’avaient pas pu accéder au site depuis 22 heures dimanche soir et la ligne téléphonique du HCR était constamment occupée.

Le MPP est l’un des nombreux obstacles à l’asile érigés sous Trump

Plus de 71000 migrants ont été soumis au MPP au cours de la durée du programme à la fin du mois de janvier, selon de nouvelles données du Transactional Records Access Clearinghouse de l’Université de Syracuse. La grande majorité n’est pas représentée par un avocat et moins de 2 pour cent de ceux dont le dossier est terminé ont reçu une forme de protection aux États-Unis.

Avant la pandémie, les demandeurs d’asile devaient souvent attendre des mois avant d’être entendus. Mais en mars dernier, l’administration Trump suspendu toutes leurs audiences indéfiniment.

Confrontés à la perspective d’attendre plusieurs mois au Mexique pour être convoqués pour leurs dates d’audience aux États-Unis, de nombreux migrants inscrits au MPP ont décidé de rentrer dans leur pays d’origine et ont été expulsés en leur absence. Les responsables de l’administration Biden ont signalé qu’ils avaient également l’intention d’identifier ces personnes et de les admettre aux États-Unis pour avoir une chance de demander une protection.

Le président Biden a annoncé le mois dernier que les États-Unis arrêter d’inscrire des personnes dans MPP, mais il s’est arrêté avant d’y mettre fin complètement. Il avait également promis lors de la campagne électorale de «augmenter les ressources humanitaires»À la frontière, y compris les agents d’asile qui pourraient procéder à un examen initial des demandes de protection des migrants et veiller à ce que la division d’asile des services américains de citoyenneté et d’immigration prenne la tête du traitement de leurs dossiers afin d’alléger le fardeau des tribunaux d’immigration.

La décision de Biden de commencer à traiter les demandeurs d’asile soumis au MPP indique qu’il adopte une approche plus compatissante à la frontière. Mais certains défenseurs des immigrants ont fait valoir qu’il n’agissait pas assez rapidement pour inverser les politiques de Trump, y compris un ordre des Centers for Disease Control and Prevention qui a permis aux États-Unis de refuser la grande majorité des migrants arrivant à la frontière pour des raisons liées à la pandémie. . L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé l’ordonnance du CDC restera en place pour le moment.