Biden autorisé à quitter l’isolement

Après le deuxième test Covid négatif d’affilée, le président américain revient à “l’engagement public et les voyages présidentiels”

Le président américain Joe Biden a été autorisé à reprendre les “affaires comme d’habitude” après le deuxième test Covid-19 négatif consécutif, a déclaré dimanche le médecin de la Maison Blanche, le Dr Kevin O’Connor.

Samedi, malgré un test négatif, Biden est resté isolé par précaution en attendant la confirmation qu’il avait battu son “rebond” infection. Selon la mise à jour d’O’Connor dimanche, le test du président était à nouveau négatif.

“Il reviendra en toute sécurité à l’engagement public et aux voyages présidentiels”, O’Connor a écrit. En quittant la Maison Blanche, Biden a retiré son masque et a déclaré aux journalistes qu’il se sentait bien et qu’il était «dégager” aller.

Le président a initialement été testé positif au Covid-19 le 21 juillet, bien qu’il soit complètement vacciné et qu’il ait reçu deux rappels. Il a travaillé en isolement pendant cinq jours, tout en souffrant d’une légère toux et de courbatures, avant d’être testé négatif la semaine dernière.

Cependant, à peine trois jours plus tard, Biden a de nouveau été testé positif. O’Connor a dit que «un petit pourcentage” des patients traités pour Covid-19 avec le médicament antiviral Paxlovid de Pfizer peuvent souffrir “Rebondir la positivité Covid» – dans lequel ils semblent se rétablir avant de retomber malades.