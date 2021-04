WASHINGTON – La Maison Blanche a déclaré vendredi que le président Joe Biden prévoyait d’augmenter le nombre de réfugiés autorisés à se réinstaller aux États-Unis le mois prochain, quelques heures après avoir été confronté à un tollé public suite à une décision surprise de maintenir en place un plafond de l’ère Trump.

L’administration a déclaré plus tôt que Biden signerait une décision d’urgence qui maintiendrait l’objectif de 15000 admissions de réfugiés pour l’exercice budgétaire – un nombre historiquement bas fixé par l’ancien président Donald Trump. Cette décision, un renversement brusque de sa promesse de porter le plafond à 62 500, a provoqué un retour de flamme immédiat parmi les alliés démocrates et les groupes de défense.

L’ordonnance a plutôt levé les restrictions d’admission des réfugiés dans les régions précédemment bloquées par l’administration Trump, y compris l’Afrique et le Moyen-Orient, et a déclaré que le président consulterait le Congrès « si nous devions augmenter le nombre d’admissions pour faire face à la situation d’urgence imprévue ».

Quelques heures plus tard, l’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président avait consulté ses conseillers pour déterminer le nombre de réfugiés qui pourraient « de manière réaliste être admis aux États-Unis » d’ici le 1er octobre, la fin de l’année fiscale.

« Compte tenu du programme d’admission des réfugiés décimé dont nous avons hérité et des charges pesant sur le Bureau de réinstallation des réfugiés, son objectif initial de 62 500 semble peu probable », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Psaki a déclaré que Biden était exhorté à annuler immédiatement l’interdiction de son prédécesseur sur les réfugiés de certaines régions.

«Une fois cela fait, nous nous attendons à ce que le président fixe un plafond final et accru de réfugiés pour le reste de cet exercice d’ici le 15 mai», a-t-elle déclaré.

Les démocrates et les groupes de défense des droits de l’homme ont fustigé l’annonce antérieure selon laquelle les plafonds resteraient les mêmes pour le moment. En février, le secrétaire d’État Antony Blinken avait annoncé que les États-Unis autoriseraient 62 500 réfugiés à se réinstaller, affirmant que cette décision était «justifiée par de graves préoccupations humanitaires».

Le représentant Ilham Omar, D-Minn., A qualifié la décision de Biden de maintenir le plafond de l’ère Trump de «honteuse».

«En tant que réfugiée, je sais que trouver un logement est une question de vie ou de mort pour les enfants du monde entier», a tweeté Omar, elle-même réfugiée dont la famille a fui la guerre civile en Somalie dans les années 1990. « Il est honteux que @POTUS renie une promesse clé d’accueillir les réfugiés. »

La représentante Pramila Jayapal, D-Wash., A qualifié la décision de « inacceptable et inacceptable » et a déclaré que Biden « a rompu sa promesse de restaurer notre humanité ».

«Nous ne pouvons pas tourner le dos aux réfugiés du monde entier, y compris aux centaines de réfugiés qui ont déjà été autorisés à se réinstaller, qui ont vendu leurs biens et sont prêts à embarquer sur des vols», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La décision de Biden intervient alors que le monde est confronté à une crise de réfugiés sans précédent. Il y avait plus de 25 millions de réfugiés à travers le monde à la mi-2020, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

TPS au tribunal:La Cour suprême débattra d’une affaire d’immigration alors que Biden lutte contre la crise à la frontière sud

Devenir américain: Ce mineur non accompagné a failli se noyer en arrivant aux États-Unis. Maintenant, il a une nouvelle vie en Floride

Un système de réfugiés « saccagé » dans un contexte de crise frontalière

L’administration a du mal à gérer un afflux de migrants, en particulier de jeunes, qui se présentent à la frontière sud des États-Unis.

Bien que le programme de réinstallation des réfugiés soit distinct des questions frontalières, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré vendredi que « c’est un facteur ».

Le Bureau de la réinstallation des réfugiés « s’occupe de la gestion et dispose d’un personnel travaillant sur les deux questions, et nous devons donc nous assurer qu’il y a la capacité et la capacité de gérer les deux », a-t-elle déclaré.

Psaki a ajouté que le retard était en partie dû à la refonte nécessaire pour reconstruire le programme de réfugiés qui avait été considérablement réduit par l’administration Trump.

«Il nous a fallu un certain temps pour voir et évaluer à quel point le système de traitement des réfugiés était devenu inefficace ou détruit à certains égards, et nous avons donc dû reconstruire certains de ces muscles et le remettre en place», a-t-elle déclaré.

L’administration Trump a réduit à plusieurs reprises le nombre de réfugiés autorisés à venir aux États-Unis, et Trump lui-même a souvent attaqué les immigrants avec une rhétorique particulièrement dure.

Lors d’un arrêt de campagne en octobre 2020 dans le Minnesota, Trump a directement attaqué Biden sur la question. Il a déclaré que Biden transformerait le Minnesota « en un camp de réfugiés … écrasant les ressources publiques, surpeuplant les écoles et inondant vos hôpitaux ».

L’administration a l’intention d’utiliser les 15000 créneaux horaires pour l’exercice 2021, mais modifiera plutôt l’allocation pour inclure les régions qui avaient été exclues sous l’administration de l’ancien président Donald Trump, notamment l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie du Sud, selon le responsable qui s’est exprimé sur le condition d’anonymat pour discuter de la question.

La décision de l’administration Biden est une volte-face à partir de février, lorsque le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis autoriseraient 62 500 réfugiés à se réinstaller aux États-Unis.

Dans une notification adressée au Congrès le 12 février, Blinken a déclaré que le plafond plus élevé était « justifié par de graves préoccupations humanitaires » et était dans l’intérêt national.

Au 31 mars, les États-Unis avaient jusqu’à présent admis 2050 réfugiés sous le plafond de 15000 de l’administration Trump, selon les données les plus récentes du Refugee Processing Center.

Avant le renversement de vendredi, les démocrates au Congrès faisaient pression sur Biden pour officialiser le plafond de 62 500 réfugiés.

« Nous devons tenir nos promesses envers les personnes qui ont fui des conditions incroyablement brutales dans leur pays d’origine et être à la hauteur de notre ambition de leur fournir un havre de paix pour recommencer leur vie », ont écrit plus de 40 députés démocrates dans une lettre à Biden, publié peu de temps avant la décision de la Maison Blanche.

Démocrates, les partisans critiquent le plan

Un allié clé de Biden au Congrès a fustigé la décision de l’administration Biden.

Le sénateur Bob Menendez, président de la commission des relations étrangères du Sénat, a noté que la limite de 15000 de Trump est le plafond d’admission de réfugiés le plus bas depuis le lancement du programme de réinstallation des réfugiés il y a 40 ans.

Il a déclaré que le retard de l’administration Biden dans la délivrance de son plafond révisé de réfugiés « a non seulement freiné le nombre de réfugiés autorisés à entrer aux États-Unis, mais a également empêché le département d’État d’admettre des réfugiés contrôlés actuellement en attente dans le système qui ne correspondent pas dans les catégories de réfugiés sans précédent désignées par l’administration Trump.

Menendez a déclaré que les retards signifient que les États-Unis pourraient en fait admettre encore moins de 15 000 réfugiés, ce qu’il a qualifié de «niveau d’admission terriblement bas fixé par l’administration précédente».

Melanie Nezer, porte-parole de l’organisation de réinstallation des réfugiés HIAS, a déclaré que la nouvelle clarification n’expliquait pas d’attendre deux mois pour lever les allocations régionales restrictives, ce qui a entraîné des annulations de vols et des réfugiés bloqués en attente de réinstallation.

« Attendre maintenant deux mois, perdre ces deux mois, et avoir le résultat que nous n’augmentons pas les admissions, c’est presque pire que s’il venait juste de sortir et de le dire. Parce que nous avons perdu deux mois d’admissions de réfugiés, » elle a dit. « Ce sont des êtres humains individuels, ce ne sont pas des nombres. »

Elle a déclaré que la déclaration de Psaki ne explique pas non plus pourquoi l’administration a lié la décision à la frontière.

«Nous avons réinstallé des réfugiés à une époque où il y avait beaucoup de demandeurs d’asile à la frontière et où il y avait moins de demandeurs d’asile», a-t-elle déclaré. « C’est un peu inexplicable pourquoi nous pourrions réinstaller des réfugiés maintenant comme nous l’avons fait depuis des décennies. »

Les réfugiés et les demandeurs d’asile doivent démontrer qu’ils ont été persécutés dans leur pays d’origine ou y craindre avec raison d’être persécutés en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques. Les réfugiés font leurs demandes de l’étranger, tandis que les demandeurs d’asile font leurs demandes une fois qu’ils ont atteint les États-Unis

La nouvelle allocation permet à environ 7 000 personnes de fuir la persécution en provenance d’Afrique; 1 000 d’Asie de l’Est; 1 500 d’Europe et d’Asie centrale; 3 000 d’Amérique latine et des Caraïbes; et 1 600 du Proche-Orient et de l’Asie du Sud. L’administration en réservera 1 000 supplémentaires à utiliser au besoin, selon le responsable.

L’administration travaillera également avec le Congrès pour augmenter le nombre d’admissions afin de faire face à « la situation d’urgence imprévue », a déclaré le responsable.