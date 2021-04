WASHINGTON – Alors que sa campagne pour un salaire minimum fédéral de 15 $ est bloquée, le président Joe Biden s’apprête à augmenter le salaire horaire de centaines de milliers d’entrepreneurs fédéraux.

Biden devrait signer mardi un décret imposant aux employeurs de payer un salaire minimum de 15 dollars aux travailleurs couverts par un contrat fédéral. À l’heure actuelle, le salaire minimum pour les travailleurs sous contact fédéral est de 10,95 $ l’heure.

Toutes les agences fédérales seront tenues d’incorporer un salaire minimum de 15 $ dans les demandes de nouveaux contrats à compter du 30 janvier 2022. Un salaire minimum de 15 $ doit être inclus dans tous les contrats fédéraux d’ici le 30 mars.

Un haut responsable de l’administration qui a décrit le plan de Biden aux journalistes lundi a déclaré que le salaire plus élevé augmenterait le salaire des travailleurs considérés comme essentiels aux fonctions du gouvernement fédéral, tels que les professionnels du nettoyage et les agents d’entretien, les infirmières auxiliaires qui s’occupent des anciens combattants du pays, la cafétéria et les travailleurs des services alimentaires qui fournissent des repas aux militaires et les ouvriers qui construisent et réparent les infrastructures fédérales.

Le fonctionnaire n’a pas pu dire combien de travailleurs verraient une augmentation de salaire, mais a estimé le nombre à des centaines de milliers.

Une analyse a conclu que l’augmentation du salaire minimum n’entraînerait pas une augmentation des coûts pour les contribuables, car un salaire plus élevé augmenterait la productivité et réduirait d’autres coûts tels que les frais de supervision et de formation, a déclaré le responsable.

Les agences fédérales seront tenues d’intégrer le salaire minimum de 15 $ dans les contrats existants lorsque les employeurs exerceront leur option de prolonger ces pactes, ce qui se produit souvent chaque année. Le salaire minimum sera indexé sur l’inflation de sorte que chaque année après 2022, il sera automatiquement ajusté pour refléter l’évolution du coût de la vie.

L’ordonnance supprimera également le système de salaire séparé pour les contractuels à pourboire. À l’heure actuelle, les employés avisés travaillant sous contrat fédéral se voient garantir un salaire en espèces d’au moins 7,65 $ l’heure. Si les pourboires d’un travailleur, combinés au salaire en espèces requis, sont inférieurs à 10,95 $ l’heure – le salaire minimum actuel des entrepreneurs fédéraux -, leurs employeurs doivent compenser la différence.

L’ordonnance de Biden éliminera le salaire minimum pourboire pour les entrepreneurs fédéraux d’ici 2024. Les employés pourboires travaillant sur des contrats fédéraux gagneront le même salaire minimum que les autres employés sous contrats fédéraux.

Le Congrès n’a pas augmenté le salaire minimum fédéral – 7,25 $ l’heure – depuis 2007, bien que les sondages montrent que les Américains sont majoritairement favorables à une augmentation.

Biden s’est engagé lors de la campagne présidentielle de l’année dernière à faire pression pour un minimum de 15 dollars, mais a dû faire face à l’opposition des républicains du Congrès et de certains démocrates modérés qui craignent que les employeurs ne suppriment des emplois s’ils sont contraints de payer des salaires plus élevés.

Biden prévoyait d’inclure la hausse du salaire minimum dans un programme de secours COVID de 1,9 billion de dollars qui était sa première loi majeure en tant que président. Mais le Congrès a retiré la proposition du paquet après que le parlementaire du Sénat a statué qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par les règles budgétaires spéciales utilisées par le Sénat pour adopter la législation.

Biden a déclaré qu’il était ouvert à la poursuite d’un salaire minimum de 15 $ en tant que loi distincte. Mais faire approuver un projet de loi distinct serait un obstacle encore plus grand car 60 voix seraient nécessaires au Sénat pour surmonter un flibustier – un seuil presque impossible à franchir étant donné la division partisane 50-50 du Sénat.

Lors de son deuxième jour au pouvoir, Biden a jeté les bases de l’augmentation du salaire minimum à 15 dollars pour les entrepreneurs fédéraux.

Il a signé un décret le 22 janvier ordonnant à son administration de commencer les travaux qui lui permettraient d’émettre une ordonnance dans ses 100 premiers jours exigeant que les entrepreneurs fédéraux versent à leurs travailleurs un salaire minimum de 15 $ et leur accordent un congé payé d’urgence. Les agences ont été chargées d’examiner quels employés fédéraux gagnent moins de 15 $ l’heure et d’élaborer des recommandations pour augmenter leur salaire.

La commande que Biden signera mardi ne couvre pas les congés payés d’urgence. L’administration pourrait bientôt avoir une annonce à ce sujet, a déclaré le haut responsable de l’administration.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS

