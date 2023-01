Biden au Texas pour sa première visite à la frontière en tant que président

WASHINGTON –

Le président Joe Biden est arrivé dimanche au Texas pour son premier voyage à la frontière américano-mexicaine depuis son entrée en fonction, s’arrêtant à El Paso après deux ans de traque par les républicains qui l’ont martelé aussi doucement sur la sécurité des frontières alors que le nombre de migrants traversant des spirales.

Biden prévoyait de passer quelques heures dans la ville, actuellement le plus grand corridor de passages illégaux, en grande partie pour les Nicaraguayens fuyant la répression, la criminalité et la pauvreté dans leur pays. Ils font partie des migrants de quatre pays qui font désormais l’objet d’une expulsion rapide en vertu de nouvelles règles promulguées par l’administration Biden la semaine dernière, qui ont suscité de vives critiques de la part des défenseurs de l’immigration.

Le président devait rencontrer les autorités frontalières pour discuter de la migration ainsi que de l’augmentation du trafic de fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques, qui font monter en flèche le nombre de surdoses aux États-Unis.

Biden devait visiter le centre de services aux migrants du comté d’El Paso et rencontrer des organisations à but non lucratif et des groupes religieux qui soutiennent les migrants arrivant aux États-Unis. Il n’était pas clair si Biden parlerait à des migrants.

“Le président a hâte de voir par lui-même à quoi ressemble la situation en matière de sécurité aux frontières”, a déclaré John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche.

Mais le gouverneur Greg Abbott, R-Texas, s’est moqué de la sensibilisation de Biden. “Tout ce qu’il va faire là-bas, c’est réorganiser les chaises sur le pont du Titanic. Il ne trouvera aucune solution qui rendra la frontière plus sûre, plus sûre et arrêtera l’immigration illégale”, a-t-il déclaré à Fox News Channel. Abbott était sur place lorsque Biden a quitté Air Force One, remettant au président une lettre décrivant les lois qui, selon le gouverneur, feraient une grande différence, si elles étaient appliquées, pour résoudre le «chaos» à la frontière.

L’annonce de Biden sur la sécurité des frontières et sa visite à la frontière visent en partie à étouffer le bruit politique et à atténuer l’impact des enquêtes à venir sur l’immigration promises par les républicains de la Chambre. Mais toute solution durable nécessitera une action de la part du Congrès fortement divisé, où de multiples efforts pour adopter des changements radicaux ont échoué ces dernières années.

Depuis El Paso, Biden devait continuer vers le sud jusqu’à Mexico, où lui et les dirigeants du Mexique et du Canada se réuniront lundi et mardi pour un sommet des dirigeants nord-américains. L’immigration fait partie des points à l’ordre du jour. Le défi auquel sont confrontés les États-Unis à leur frontière sud nécessite une coopération entre plusieurs pays, signe que la diplomatie comptera autant que les politiques internes des États-Unis.

À El Paso, où les migrants se rassemblent aux arrêts de bus et dans les parcs avant de continuer, les agents de la patrouille frontalière ont renforcé la sécurité avant la visite de Biden.

“Je pense qu’ils essaient d’envoyer un message indiquant qu’ils vont vérifier de manière plus cohérente le statut documenté des personnes, et si vous n’avez pas été traité, ils vont venir vous chercher”, a déclaré Ruben Garcia du groupe d’aide Annonciation House à El Paso.

Les migrants et les demandeurs d’asile fuyant la violence et la persécution ont de plus en plus constaté que les protections aux États-Unis sont principalement disponibles pour ceux qui ont de l’argent ou qui sont avisés de trouver quelqu’un pour se porter garant pour eux financièrement.

Jose Natera, un migrant vénézuélien à El Paso qui espère demander l’asile au Canada, a déclaré qu’il n’avait aucune perspective de trouver un parrain américain et qu’il hésitait maintenant à demander l’asile aux États-Unis parce qu’il avait peur d’être envoyé au Mexique.

Le Mexique “est un pays terrible où il y a du crime, de la corruption, des cartels et même la police vous persécute”, a-t-il déclaré. “Ils disent que les gens qui pensent entrer illégalement n’auront aucune chance, mais en même temps je n’ai pas de sponsor. Je suis venu dans ce pays pour travailler. Je ne suis pas venu ici pour jouer.”

Le nombre de migrants traversant la frontière américano-mexicaine a considérablement augmenté au cours des deux premières années de mandat de Biden. Il y a eu plus de 2,38 millions d’arrêts au cours de l’année qui s’est terminée le 30 septembre, la première fois que le nombre a dépassé les 2 millions. L’administration a eu du mal à réprimer les passages à niveau, réticente à prendre des mesures radicales qui ressembleraient à celles de l’administration Trump.

Les changements de politique annoncés la semaine dernière sont la plus grande décision de Biden à ce jour pour contenir les passages frontaliers illégaux et repousseront des dizaines de milliers de migrants arrivant à la frontière. Dans le même temps, 30 000 migrants par mois en provenance de Cuba, du Nicaragua, d’Haïti et du Venezuela auront la possibilité de venir aux États-Unis légalement tant qu’ils voyagent en avion, obtiennent un parrain et passent des vérifications d’antécédents.

Les États-Unis refuseront également les migrants qui ne demandent pas l’asile d’abord dans un pays qu’ils ont traversé en route vers les États-Unis. Les migrants sont invités à remplir un formulaire sur une application téléphonique afin qu’ils puissent se rendre à un point d’entrée à un pré -date et heure prévues.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One que l’administration tentait “d’encourager une manière sûre et ordonnée et d’éliminer les organisations de contrebande”, affirmant que les politiques n’étaient “pas du tout une interdiction”, mais une tentative de protéger les migrants de le traumatisme que la contrebande peut créer.

Les changements ont été bien accueillis par certains, en particulier les dirigeants des villes où les migrants se sont massés. Mais Biden a été excorié par des groupes de défense des immigrés, qui l’ont accusé de prendre des mesures calquées sur celles de l’ancien président. Les responsables de l’administration ont contesté cette qualification.

Pour tous ses voyages internationaux au cours de ses 50 ans de service public, Biden n’a pas passé beaucoup de temps à la frontière américano-mexicaine.

La seule visite que la Maison Blanche pouvait indiquer était la conduite de Biden à la frontière alors qu’il faisait campagne pour le président en 2008. Il a envoyé le vice-président Kamala Harris à El Paso en 2021, mais elle a été critiquée pour avoir largement contourné l’action, parce qu’El Paso n’était pas le centre des passages à niveau qu’il est maintenant.

Le président Barack Obama a effectué un voyage à El Paso en 2011, où il a visité les opérations frontalières et le pont international de Paso Del Norte, mais il a ensuite été critiqué pour ne pas être revenu alors que des dizaines de milliers de mineurs non accompagnés sont entrés aux États-Unis depuis le Mexique.

Trump, qui a fait du durcissement de l’immigration un problème de signature, s’est rendu à la frontière à plusieurs reprises. Au cours d’une visite, il s’est entassé dans un petit poste frontière pour inspecter l’argent liquide et les médicaments confisqués par les agents. Lors d’un voyage à McAllen, au Texas, alors au centre d’une crise croissante, il a fait l’une de ses affirmations les plus répétées, à savoir que le Mexique paierait pour construire un mur frontalier.

Les contribuables américains ont fini par payer la facture après que les dirigeants mexicains ont catégoriquement rejeté l’idée.



Les rédacteurs de l’Associated Press Morgan Lee à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et Josh Boak à Washington ont contribué à ce rapport.