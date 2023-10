Biden attribue la responsabilité des raisons pour lesquelles les Américains ne réalisent pas qu’ils sont mieux lotis sous la «Bidenomics» – Twitchy

Presque tous les sondages que vous consultez ces jours-ci vous diront la même chose : la grande majorité des Américains pensent que la « bidenomics » est nulle.

Cependant, aujourd’hui, Biden a fait des remarques après la publication du rapport sur l’emploi et a en fait accusé les médias d’être la raison pour laquelle les gens ne réalisent pas que leur situation économique s’est tellement améliorée sous son administration.

Non, sérieusement, c’est ce que Biden a dit – et il a eu un exemple plutôt étrange pour tenter de prouver son point de vue :

« Vous n’êtes pas tous les gens les plus heureux de ce que vous signalez. Vous avez plus de jambes lorsque vous signalez quelque chose de négatif… Je pense [Americans] savent qu’ils sont dans une meilleure situation financière qu’avant. C’est un fait. » pic.twitter.com/ZWM9kX0Pdk

On demande à Biden pourquoi les Américains ne sont pas satisfaits de l’économie :

La confusion de la marque Biden était également pleinement visible. Et maintenant, les médias savent qu’ils doivent travailler sur leurs reportages sur les chiens :

BIDEN : « Vous allumez la télévision et il n’y a pas grand-chose sur » un garçon sauve un chien alors qu’il nage dans le lac « , vous savez ? Il s’agit plutôt de » quelqu’un a poussé le chien dans le lac « . pic.twitter.com/bFYISyuxN2

Attends quoi!?

il dit essentiellement que les gens se sentent mal à l’idée que tout soit beaucoup plus cher parce que les médias sont biaisés https://t.co/3wQrmTsds3

Pour Biden, les médias sont la seule raison pour laquelle toute l’horreur de cette administration n’est pas entièrement rapportée, et c’est ainsi qu’il les remercie ?

Le « on ne peut pas inciter les gens à se sentir mieux » de David Axelrod n’a apparemment pas atteint la Maison Blanche. https://t.co/pWCYwvw2Xc

« C’est la faute des médias si vous ne réalisez pas que vous avez plus d’argent que vous ne le pensez », c’est autre chose.

C’est pourquoi ils le protègent autant que possible de toute forme de presse ouverte ou de tout moment d’interrogatoire. https://t.co/FIYpZAWaIZ

L’exemple du chien de Biden dans sa critique de la couverture médiatique était… intéressant.

Maintenant, nous sommes un peu inquiets pour le commandant et le major.

Mais l’interprète en langue des signes a réussi ! Vous pouvez presque sentir la BS de Biden à travers l’écran :

Nous savons tous que Biden est plein de 💩

Cependant, j’aimerais faire appel à cet interprète pour me promener avec moi et raconter mon quotidien. Je pense que ma vie serait bien plus intéressante si elle racontait cette histoire. https://t.co/Jxirawd1HK

– Poussin sorcier (@1WitchyChick) 6 octobre 2023