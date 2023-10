Biden atterrit en Israël alors que les troubles au Moyen-Orient s’intensifient suite à l’explosion d’un hôpital à Gaza

TEL AVIV, Israël (AP) — Le président Joe Biden a atterri mercredi en Israël pour une bataille diplomatique visant à empêcher la guerre avec le Hamas de dégénérer en un conflit encore plus vaste, un défi qui est devenu plus difficile à mesure que l’indignation a balayé le Moyen-Orient suite à une explosion qui a tué des centaines de personnes dans un hôpital de la bande de Gaza.

Biden devait initialement se rendre également en Jordanie, mais ses réunions avec les dirigeants arabes ont été annulées alors qu’il quittait Washington, ce qui lui a coûté l’occasion d’avoir des conversations en face-à-face qu’il considère comme cruciales pour traverser cette période difficile.

Désormais, la seule étape de Biden est Tel Aviv, où il devrait faire pression pour autoriser l’aide humanitaire essentielle à Gaza lors de ses réunions avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Israël se prépare à une éventuelle invasion terrestre de Gaza en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre, qui ont tué 1 400 Israéliens.

John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One que Biden « veut avoir une idée des Israéliens sur la situation sur le terrain » et « posera des questions difficiles ».

« Il les demandera en tant qu’ami », a ajouté Kirby.

Le président a également prévu de rencontrer les premiers intervenants israéliens et les familles des victimes tuées et des otages pris lors de l’incursion du Hamas en Israël.

Environ 2 800 Palestiniens auraient été tués par les frappes israéliennes à Gaza. Selon les autorités sanitaires, 1 200 autres personnes seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes.

Ces chiffres sont antérieurs à l’explosion survenue mardi à l’hôpital Al-Ahli. Aucune cause claire n’a été établie pour l’explosion.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré qu’une frappe aérienne israélienne avait causé la destruction. L’armée israélienne a nié toute implication et a imputé un raté de tir de roquette au Jihad islamique palestinien, un autre groupe militant. Cependant, cette organisation a également rejeté toute responsabilité.

Biden a déclaré dans un communiqué qu’il était « indigné et profondément attristé par l’explosion à l’hôpital arabe Al Ahli à Gaza et par les terribles pertes en vies humaines qui en ont résulté ». Il a également déclaré avoir « ordonné à mon équipe de sécurité nationale de continuer à recueillir des informations sur ce qui s’est exactement passé ».

Les protestations ont balayé la région après les décès survenus à l’hôpital, qui soignait des Palestiniens blessés et hébergeait de nombreux autres qui cherchaient un refuge pour échapper aux combats.

Des centaines de Palestiniens ont envahi les rues des principales villes de Cisjordanie, dont Ramallah. D’autres personnes ont rejoint les manifestations qui ont éclaté à Beyrouth, au Liban et à Amman, en Jordanie, où une foule en colère s’est rassemblée devant l’ambassade israélienne.

L’indignation suscitée par l’explosion de l’hôpital a fait échouer les projets de Biden de se rendre en Jordanie, où le roi Abdallah II avait prévu d’accueillir des réunions avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Mais Abbas s’est retiré en signe de protestation et le sommet a ensuite été purement et simplement annulé.

Kirby a déclaré que Jordan avait déclaré trois jours de deuil après l’explosion de l’hôpital et que Biden avait compris cette décision et faisait partie d’une décision « mutuelle » d’annuler la partie jordanienne de son voyage. Il a déclaré que Biden aurait l’occasion de parler par téléphone aux dirigeants arabes à son retour à Washington.

Ayman Safadi, le ministre jordanien des Affaires étrangères, a déclaré à une chaîne de télévision publique que la guerre « pousse la région au bord du gouffre ».

On craint également qu’un nouveau front n’éclate le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban, où le Hezbollah opère. L’organisation soutenue par l’Iran mène des escarmouches avec les forces israéliennes.

Croyant toujours au pouvoir de la diplomatie personnelle, le voyage de Biden mettra à l’épreuve les limites de l’influence américaine au Moyen-Orient à une époque instable. C’est son deuxième voyage dans une zone de conflit cette année, après s’être rendu en Ukraine en février pour montrer sa solidarité avec ce pays qui lutte contre une invasion russe.

La visite en Israël coïncide avec des préoccupations humanitaires croissantes à Gaza, où Israël a coupé l’approvisionnement en nourriture, en carburant et en eau. Les médiateurs ont eu du mal à sortir de l’impasse concernant la fourniture de fournitures aux civils désespérés, aux groupes humanitaires et aux hôpitaux.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, oscillant entre les dirigeants arabes et israéliens avant la visite de Biden, a passé sept heures et demie de réunion lundi à Tel Aviv dans le but de négocier une sorte d’accord d’aide et a obtenu le feu vert pour développer un plan sur la manière dont l’aide peut entrer à Gaza et être distribuée aux civils.

« Nous sommes optimistes quant à notre capacité à acheminer une aide humanitaire », a déclaré Kirby.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une réalisation modeste en apparence, les responsables américains ont souligné que les pourparlers de Blinken avaient conduit à un changement significatif dans la position d’Israël : Gaza resterait coupée du carburant, de l’électricité, de l’eau et d’autres fournitures essentielles.

Les responsables américains ont déclaré qu’il était devenu clair que la tolérance arabe, déjà limitée, à l’égard des opérations militaires israéliennes s’évaporerait complètement si les conditions à Gaza se détérioraient.

Leur analyse prévoyait qu’une condamnation pure et simple d’Israël par les dirigeants arabes serait non seulement une aubaine pour le Hamas, mais encouragerait probablement l’Iran à intensifier son activité anti-israélienne, renforçant ainsi les craintes d’une conflagration régionale, selon quatre responsables interrogés. L’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter de la réflexion sur l’administration interne.

Signalé depuis longtemps à Washington. L’écrivain diplomatique de l’AP Matthew Lee à Tel Aviv, en Israël, et les écrivains d’Associated Press Chris Megerian et Will Weissert à Washington ont contribué à ce rapport.

Aamer Madhani et Colleen Long, Associated Press