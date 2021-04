Il est difficile de surestimer l’audace des 100 premiers jours au pouvoir du président Joe Biden, qui seront marqués le 30 avril. Derrière elle se cache une ambition présidentielle de recharger l’Amérique tout en améliorant les chances des États-Unis dans sa lutte croissante avec la Chine.

L’audace de Biden peut être mesurée le plus graphiquement par les chiffres: les 4 billions de dollars et comptages qu’il espère générer pour financer un rebond de la pandémie américaine, une montée en flèche des emplois et de la croissance aux États-Unis, et une montagne d’investissements dans les infrastructures nationales (définissant libéralement «l’infrastructure») .

Jamais dans ma mémoire un président américain n’a si étroitement associé les investissements nationaux à la position mondiale des États-Unis – et maintenant il agit sur la base de cette conviction.

Biden s’est assuré que personne ne manquait la connexion avec la Chine lorsqu’il a présenté sa proposition de dépenses d’infrastructure cette semaine, qu’il appelé « le plus gros investissement dans les emplois américains depuis la Seconde Guerre mondiale. »

A demandé à Biden: « Pensez-vous que la Chine attend pour investir dans cette infrastructure numérique ou dans la recherche et le développement? Je vous promets qu’ils n’attendent pas. Mais ils comptent sur la démocratie américaine pour être trop lente, trop limitée et trop divisée pour suivre le rythme… Nous devons montrer au monde. Bien plus important, nous devons nous montrer que la démocratie fonctionne. Que nous pouvons nous unir sur les grandes choses. Ce sont les États-Unis d’Amérique pour l’amour de Dieu! «

Les responsables de l’administration Biden, qui sont des vétérans des années Obama, disent qu’ils agissent sur plusieurs leçons: ne vous laissez pas distraire par la critique de vos projets par la télévision par câble, ne vous laissez pas rebuter par les économistes, ne comptez pas sur un soutien bipartisan, et ne définissez pas vos sites trop bas.

« Allez gros ou rentrez chez vous », m’a dit un ancien responsable d’Obama, résumant l’attitude qui a conduit les 100 premiers jours de Biden. Cela a été rendu plus facile à réaliser en raison du contrôle continu des démocrates sur la Chambre et de la mainmise de facto sur le Sénat avec un partage 50-50 et, le cas échéant, un vote vice-présidentiel décisif.

Le président Biden a d’abord montré à quel point il était prêt à passer par les 1,9 billion de dollars Plan de sauvetage américain, adopté début mars, l’un des plus grands projets de loi de relance économique que les Américains aient jamais vu. C’était bien plus que ce que les républicains ou de nombreux économistes jugeaient nécessaire, mais Biden avait les voix.

Puis cette semaine il plans déployés pour 2,3 billions de dollars de dépenses d’infrastructure. Définissez ce terme pour inclure tout, des ponts et des réseaux à large bande aux dépenses consacrées aux personnes âgées et à l’éducation des jeunes. Comme pour le premier projet de loi, attendez-vous à ce que celui-ci soit également largement partisan.

L’erreur que font de nombreux critiques de Biden est de se concentrer sur les chiffres à couper le souffle – au lieu de la politique à couper le souffle.

Pensez à tous ces trillions moins comme une cargaison d’argent que comme un acompte de Biden pour assurer la place de l’Amérique dans le monde, sa place dans l’histoire et la réélection de son parti. À court terme, cela signifie qu’un nombre suffisant d’Américains voient des résultats pour assurer des élections de mi-mandat en 2022.

Vu de cette façon, ce qui peut sembler aux conservateurs fiscaux être une économie imprudente semble une politique prudente pour l’équipe de Biden.

À certains égards, ce que fait le président Biden, c’est tirer parti de sa chance. Bien que Biden ait subi beaucoup de malheurs dans sa vie, à la fois personnels et politiques, les stars sont alignées depuis son élection.

Le rétablissement de Covid cette année était inévitable, mais la gestion disciplinée de la distribution des vaccins par son administration a accéléré le processus et sa position politique. Biden la semaine dernière a déplacé la date limite pour que tous les adultes soient éligibles au vaccin COVID jusqu’au 19 avril.

Un rebond économique cette année était également inévitable, mais les mesures de relance de l’administration Biden devraient en résulter, selon les projections du FMI, en croissance de 6,4% cette année, la plus élevée depuis 1984, puis 3,5% en 2022.

Il reste à voir combien l’élan économique et politique de 4 billions de dollars peut acheter, et d’autres suivront. Cependant, Jamie Dimon de JP Morgan estime que les vaccins et les dépenses déficitaires pourraient entraîner un boom économique américain qui pourrait durer jusqu’en 2023, donc au-delà des élections de mi-mandat, où l’équipe de Biden sait que la victoire est cruciale pour leurs objectifs plus larges.

Il est également difficile de savoir quel impact cela aura sur la Chine, mais jusqu’à présent, la compétition entre Pékin et Washington s’est intensifiée au cours des premières semaines de l’administration Biden.

Les visiteurs internationaux en Chine au cours des dernières années ont remarqué une confiance croissante parmi les dirigeants chinois de l’inévitabilité du déclin américain et de leur montée en puissance.

De nombreuses actions chinoises au pays et dans le monde – le harcèlement des partenaires internationaux, la construction des îles de la mer de Chine méridionale, le renversement des libertés démocratiques de Hong Kong et les menaces accrues contre Taïwan – reflètent la confiance qu’ils pourraient agir avec une impunité relative coût modeste.

La Chine parie également que, étant donné que de nombreux alliés et partenaires les plus précieux de l’Amérique – le Japon, la Corée du Sud, l’Allemagne et l’Union européenne dans son ensemble – ont la Chine comme partenaire commercial numéro un, ils hésiteront à se joindre à une cause commune contre Pékin.

Les échanges amers lors de la première réunion face à face des dirigeants chinois et américains en Alaska ont souligné à quel point il sera difficile de gérer une relation de plus en plus combative.

La raison peut-être la plus convaincante pour le président Biden de combiner ses objectifs nationaux et internationaux est qu’il est beaucoup plus susceptible de trouver un consensus politique sur la nécessité d’affronter la Chine qu’il ne le trouvera pour n’importe lequel de ses plans de dépenses.

Avant que Kurt Campbell ne rejoigne l’administration Biden en tant que coordinateur indo-pacifique, il a écrit avec Rush Doshi, qui est maintenant directeur de la Chine au Conseil national de sécurité, que le défi chinois pourrait être une bénédiction pour inciter les États-Unis à faire des investissements qui seraient prudents dans tous les cas.

«Le chemin qui s’éloigne du déclin… peut passer par un domaine rare susceptible de faire l’objet d’un consensus bipartisan», ont-ils écrit, «la nécessité pour les États-Unis de relever le défi de la Chine».

Frederick Kempe est un auteur à succès, journaliste primé et président-directeur général de l’Atlantic Council, l’un des groupes de réflexion les plus influents des États-Unis sur les affaires mondiales. Il a travaillé au Wall Street Journal pendant plus de 25 ans en tant que correspondant à l’étranger, rédacteur en chef adjoint et rédacteur le plus ancien de l’édition européenne du journal. Son dernier livre – « Berlin 1961: Kennedy, Khrouchtchev et l’endroit le plus dangereux du monde » – était un best-seller du New York Times et a été publié dans plus d’une douzaine de langues. Suivez-le sur Twitter @FredKempe et abonnez-vous ici à Inflection Points, son regard chaque samedi sur les principales histoires et tendances de la semaine dernière.

Pour plus d’informations sur les contributeurs CNBC, suivez @CNBCopinion sur Twitter.