Biden assure aux alliés américains qu’il renversera la politique et l’héritage de Trump

Photographie: Getty Images

Joe Biden a promis un soutien américain «inébranlable» à l’alliance transatlantique dans ce qu’il a décrit comme une lutte historique pour sauvegarder la démocratie.

Biden a profité de ses débuts virtuels sur la scène mondiale vendredi, dans des remarques par vidéoconférence d’abord au G7 puis à la Conférence de Munich sur la sécurité, pour assurer les alliés américains de sa détermination à enterrer l’héritage laissé par son prédécesseur.

Donald Trump n’a pas été mentionné, mais presque chaque phrase du discours de Biden à la conférence de Munich était encadrée par la façon dont le nouveau président américain allait inverser les politiques et l’approche des quatre dernières années.

À la suite d’une insurrection à Washington dans laquelle les partisans de Trump avaient tenté de renverser le résultat de l’élection américaine par la force, Biden a déclaré que ni lui ni les dirigeants européens ne pouvaient prendre la démocratie pour acquise.

«Dans de nombreux endroits, y compris en Europe et aux États-Unis, le progrès démocratique est menacé», a déclaré Biden. «Les historiens vont examiner et écrire sur ce moment comme un point d’inflexion et je crois qu’à chaque once de mon être, la démocratie va et doit prévaloir.

«C’est, à mon avis, notre mission de galvanisation», a déclaré le président dans un discours diffusé en direct à Munich, où il a partagé la scène virtuelle avec Angela Merkel et Emmanuel Macron. «La démocratie n’est pas le fruit du hasard. Nous devons la défendre, lutter pour elle, la renforcer, la renouveler.

Alors que Barack Obama avait fait une marque de fabrique de la citation optimiste de Martin Luther King insistant sur «l’arc de l’univers moral est long, mais il se penche vers la justice», quatre ans plus tard, Biden a déclaré que les démocraties du monde «doivent maintenant prouver que notre modèle n’est pas «t une relique de l’histoire».

Il a déclaré que les États-Unis devraient travailler pour regagner la confiance de leurs alliés s’ils devaient reprendre une position de leadership, et a énuméré toutes les mesures concrètes qu’il prenait pour réparer les nombreuses entailles laissées dans le partenariat transatlantique.

Il a noté que le retour officiel des États-Unis à l’accord de Paris sur le climat avait eu lieu vendredi et que la veille, les États-Unis avaient annoncé qu’ils étaient prêts à reprendre les négociations nucléaires multilatérales avec l’Iran, accueillies par l’UE. Les deux mouvements ont inversé les politiques de Trump.

L’histoire continue

En rapport: Accord nucléaire iranien: les États-Unis acceptent de se joindre aux négociations négociées par l’UE

De même, les États-Unis sont revenus à l’Organisation mondiale de la santé, et Biden a clairement indiqué qu’il injectait de toute urgence de l’argent dans la lutte collective contre Covid. Il a annoncé un nouveau soutien de 4 milliards de dollars pour l’effort mondial de vaccination, Covax – 2 milliards de dollars immédiatement et 2 milliards de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines années, une fois que les autres donateurs auront tenu leurs promesses.

Dans ses propres remarques, Macron a fait valoir qu’il ne suffisait pas de fournir de l’argent. L’Occident, a-t-il dit, devait livrer des doses de vaccins à l’Afrique, sinon les Africains utiliseraient l’argent occidental pour acheter des vaccins russes et chinois, faisant de l’influence occidentale «un concept mais pas une réalité».

Une grande partie du discours de Munich portait sur le renforcement de l’OTAN, une alliance que Trump avait considérée avec méfiance, la dépeignant souvent comme une arnaque européenne pour amener les États-Unis à payer pour la défense du continent. Le prédécesseur de Biden a remis en question l’engagement des États-Unis en faveur de la défense de certains des petits États membres, jetant le doute sur le principe de défense collective énoncé dans l’article 5 du traité fondateur de l’OTAN. Son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, avait prédit que les États-Unis pourraient quitter complètement l’OTAN si Trump était réélu.

Convenant que «les quatre dernières années ont été difficiles», le langage de Biden a été catégorique pour répondre aux appréhensions européennes.

«Les États-Unis garderont foi en l’article 5», a déclaré le président. «C’est une garantie qu’une attaque contre l’un est une attaque contre tous. C’est notre vœu inébranlable.

Il a confirmé qu’il avait annulé l’ordre de Trump l’année dernière de réduire les niveaux de troupes américaines en Allemagne – un ordre émis sans consultation avec Berlin, apparemment par irritation avec Merkel pour sa réticence à assister à un sommet du G7 qu’il voulait accueillir pendant la pandémie.

La redynamisation de l’alliance atlantique était essentielle pour repousser le sabotage russe des démocraties occidentales et pour relever le défi à long terme posé par la Chine, a fait valoir Biden. Ses paroles tranchantes pour Vladimir Poutine et son soutien à l’Ukraine ont marqué un autre contraste frappant avec Trump, qui a évité toute critique directe du président russe et a utilisé le soutien américain à Kiev comme levier pour essayer d’acquérir du matériel compromettant sur Biden.

«Poutine cherche à affaiblir le projet européen et notre alliance avec l’OTAN. Il veut saper l’unité transatlantique et notre détermination, car il est tellement plus facile pour le Kremlin d’intimider et de menacer des États individuels que de négocier avec une communauté transatlantique forte et étroitement unie », a déclaré Biden. «C’est pourquoi défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine demeure une préoccupation vitale pour l’Europe et les États-Unis.»

Merkel a approuvé l’appel de Biden pour une position unie envers la Russie, appelant à un «agenda commun» qui saisit les opportunités de dialogue et de reconnaissance des différences. Elle n’a pas mentionné le soutien allemand au gazoduc Nordstream 2 en provenance de Russie, opposition sur laquelle Biden et Trump sont d’accord.