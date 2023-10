Biden assouplit les sanctions pétrolières au Venezuela après que Maduro ait signé un accord électoral

L’administration Biden a assoupli mercredi les sanctions contre le Venezuela sur le pétrole, le gaz et l’or, un jour après que le gouvernement du président Nicolas Maduro et l’opposition soutenue par les États-Unis se sont mis d’accord sur les conditions d’une élection présidentielle compétitive l’année prochaine.

Le Département du Trésor a délivré une licence générale autorisant les entreprises américaines à s’engager dans des transactions interdites depuis longtemps, principalement dans le secteur énergétique contrôlé par l’État. Il précise que la licence doit être valable six mois, et être renouvelée uniquement si le gouvernement socialiste autoritaire « respecte ses engagements » en matière d’élections et « à l’égard de ceux qui sont détenus injustement ».