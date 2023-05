Biden assiste à la messe commémorative pour marquer les 8 ans de la mort de son fils Beau d’un cancer du cerveau

WILMINGTON, Del. (AP) – Le président Joe Biden a célébré mardi le huitième anniversaire de l’un des jours les plus tristes de sa vie, la mort de son fils Beau, en assistant à une messe commémorative et en visitant sa tombe.

Biden, sa femme, Jill, et d’autres membres de la famille ont prié pour Beau Biden pendant la messe à St. Joseph on the Brandywine, l’église catholique romaine où le président adore le week-end chez lui près de Wilmington, Delaware.

Ensuite, la famille a visité la tombe de Beau Biden dans le cimetière de l’église. La première dame portait un bouquet de fleurs. Le président s’est ensuite rendu au Veterans Memorial Park à New Castle pour sa tradition annuelle de rendre hommage et de déposer des fleurs.

Beau Biden avait 46 ans lorsqu’il est décédé d’un cancer du cerveau en 2015. Son père était vice-président.

L’aîné des trois enfants de Biden, Beau Biden a servi deux mandats en tant que procureur général du Delaware avant de déclarer sa candidature au poste de gouverneur. Beaucoup ont vu en lui les mêmes aspirations qui ont amené son père à la Maison Blanche. En fait, Joe Biden dit souvent que son fils est celui qui aurait dû être président – ​​pas lui.

Beau Biden a également servi dans la Garde nationale de l’armée du Delaware, y compris un déploiement en Irak, où le président dit qu’il a été exposé à des gaz toxiques provenant de fosses où l’armée brûlait des déchets. Biden a lié le cancer de son fils à son exposition à des foyers de combustion.

Beau Biden est le fils de Joe Biden et de sa défunte première épouse, Neilia, qui a été tuée dans un accident de voiture en 1972 qui a gravement blessé Beau et son jeune frère Hunter et tué leur petite sœur.

La fille de Beau Biden, Natalie, a obtenu son diplôme d’études secondaires dimanche, avec ses grands-parents dans le public. Elle fréquentera l’alma mater de son père, l’Université de Pennsylvanie, à l’automne.

Alors que le souvenir de Beau Biden de mardi était privé, le président a publiquement pleuré son fils lundi lors d’un discours du Memorial Day au cimetière national d’Arlington à Arlington, en Virginie, juste à l’extérieur de Washington.

Pour Biden, la mort de son fils et les vacances annuelles en l’honneur des Américains qui ont fait le sacrifice ultime en servant les États-Unis en uniforme sont inextricablement liées.

Il a déclaré au public que mardi « il y a huit ans que nous avons perdu notre fils Beau ».

« Comme pour beaucoup d’entre vous, la douleur de sa perte est avec nous tous les jours, mais particulièrement vive le Memorial Day. C’est toujours clair », a déclaré Biden lundi. « Demain, c’est son anniversaire. Mais il en va de même pour la fierté que Jill et moi ressentons à son service, comme si je pouvais encore l’entendre dire : « Papa, c’est mon devoir, papa. C’est mon devoir.’ Devoir. »

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le cimetière national d’Arlington se trouve à Arlington, en Virginie, et non à Washington.

Darlene Superville, Associated Press