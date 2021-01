Les propriétaires de magasins d’armes à travers le pays ont signalé une forte augmentation des ventes au cours des deux semaines précédant l’inauguration de Joe Biden alors que les amateurs du deuxième amendement s’approvisionnent au milieu des craintes que la nouvelle administration adopte une législation plus stricte sur le contrôle des armes à feu.

Les vendeurs d’armes à feu dans des États tels que la Californie, la Virginie, le Tennessee, le Montana et la Floride ont vu des files d’attente s’étendre à la porte de certains magasins, certains acheteurs campant à partir de 2 heures du matin pour battre la foule avant que les stocks ne soient épuisés.

De nombreux vendeurs signalent des pénuries d’armes à feu et de munitions alors que les fabricants augmentent leurs prix pour profiter de la demande et que des restrictions sont imposées aux ventes pour éviter que les stocks ne se tarissent complètement.

Alors que la ruée vers plus d’armes à feu a frappé pour la première fois en mars de l’année dernière avec le début de la pandémie, les détaillants d’armes à feu disent que la nouvelle administration Biden a poussé encore plus de gens à commencer à paniquer.

Biden a promis d’introduire une politique plus stricte de contrôle des armes à feu tandis que le vice-président Kamala Harris a déjà mis en œuvre un contrôle des armes à feu.

Les gens font la queue pour acheter des armes et des munitions au magasin d’armes Ready Gunner dans l’Utah le 10 janvier. Les jours précédant l’inauguration de Biden ont vu une augmentation des ventes.

Les propriétaires d’armes à feu craignent que l’administration Biden soit sur le point de limiter leurs droits. Sur la photo, un magasin d’armes en Géorgie qui a connu une demande accrue ces derniers jours

Des rassemblements de deuxième amendement, tels que celui illustré ci-dessus en Virginie le 18 janvier, ont lieu à travers le pays alors que les propriétaires d’armes à feu craignent la nouvelle administration Biden.

L’année dernière a été une année record pour les ventes d’armes à feu, car la pandémie, ainsi que des mois de manifestations et de troubles, ont vu plus d’Américains que jamais décider d’acheter une arme à feu.

Selon Business Insider, le FBI a déclaré avoir traité un record de 39,7 millions de vérifications des antécédents d’armes à feu en 2020, le plus depuis qu’il a commencé à enregistrer des données en 1998.

Pourtant, la demande n’a fait que croître encore en 2021, selon Fox 35, alors que les magasins à travers le pays vendent des munitions, en particulier 9 mm.

« Je pense que nous pensons tous que Biden va nous l’enlever aussi », a déclaré le client de Floride David Godkin à la station.

Il a fait la queue devant Academy Sports + Outdoors mais n’a toujours pas été en mesure de récupérer tout ce qu’il voulait.

« J’ai deux 9, qui est l’arme de poing, puis j’ai eu le 223, qui est le fusil. Une bonne journée. Cela aurait été un meilleur jour si j’avais obtenu les 9 », a expliqué Godkin.

Ron Perkinson, propriétaire de Volusia Top Gun à Lake Mary, en Floride, a déclaré que son magasin avait été un « zoo » après que l’émeute pro-Trump a pris d’assaut le Capitole américain pour tenter d’annuler les résultats des élections le 6 janvier.

Perkinson a déclaré que les ventes avaient déjà augmenté de 100% à la suite de la pandémie, mais qu’elles étaient maintenant en hausse de 100% avec 60 personnes qui attendaient souvent à l’extérieur pour qu’il ouvre le magasin le matin.

« Lorsque Trump a mentionné un transfert de pouvoir pacifique, quoi qu’il ait dit exactement, il semble que cela ait été encore plus fou que ce n’était pas fou », a déclaré Perkinson.

«J’aurais pu faire 300% de plus si j’avais eu l’inventaire. Je refuse beaucoup de monde par manque d’inventaire.

Une ligne s’était formée devant Academy Sports + Outdoors en Floride depuis 2 heures du matin

Les ventes de munitions et d’armes à feu ont augmenté dans l’Utah la semaine dernière, comme sur la photo

Les propriétaires de magasins ont été contraints de retenir des fournitures de munitions de 9 mm, photo

Certains articles sont plus populaires que d’autres, comme les armes de poing, qui, selon lui, sont vendues avant même de pouvoir toucher la mallette avec une liste d’attente établie.

La demande a amené les fabricants à le lier à de nouveaux contrats alors qu’ils augmentent les prix.

Il a dit à Fox 35 qu’une petite boîte de munitions de 9 mm se vendait au maximum 14 $ à la même époque l’année dernière, mais se vend maintenant à 37,99 $.

En Californie, Danielle Jaymes, directrice générale de Poway Weapons & Gear à Poway, a déclaré à Forbes qu’elle était contrainte de rationner les achats de munitions 9 mm à 100 cartouches par jour.

«Les gens prendront tout ce qu’ils peuvent obtenir parce que les fournitures sont si limitées», a-t-elle déclaré. «Si j’avais un million de cartouches de 9 mm en ce moment, je pourrais le vendre en deux jours.

Les armes de poing Glock se vendent aussi si vite qu’elle ne peut pas les garder en stock.

«Nous vendons beaucoup d’AR», a ajouté Jaymes. «Je ne peux vraiment pas garder les AR sur le mur. Beaucoup de gens s’inquiètent de l’interdiction des armes d’assaut dont nous avons entendu parler notre président élu et notre vice-président élu.

Kristi Manning, propriétaire de Carter Shooting Supply dans le Tennessee, a déclaré à WRCBtv que les gens qui étaient auparavant sur la clôture pour acheter une arme à feu font maintenant le saut.

Sur la photo, des clients regardent des fusils semi-automatiques à vendre dans le nord de la Géorgie le 16 janvier

Sur la photo, les lignes devant un magasin d’armes de l’Utah le 10 janvier

«Tout le monde a peur. Même les gens qui ne veulent peut-être pas acheter une arme à feu ont peur parce qu’ils ne veulent pas que leur droit de se la faire retirer, ils vont donc l’obtenir à l’avance », a-t-elle expliqué.

Après avoir dirigé son entreprise pendant les 21 dernières années, Manning a ajouté qu’elle n’avait jamais vu le même impact sur ses fournitures qu’au cours de l’année écoulée.

«Il n’y a pas d’approvisionnement», dit-elle. « Le coronavirus, les émeutes de l’été, puis les élections, donc c’est en quelque sorte trois frénésies d’achat majeures, toutes dans le même laps de temps.

« Avec l’élection du président démocrate et la démocratisation de la Chambre et du Sénat, cela a en quelque sorte amplifié les choses », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait vu la même tendance lorsque Clinton et Obama sont arrivés au pouvoir.

Le Tennessee a enregistré à lui seul une augmentation de 41% des vérifications des antécédents pour la vente d’armes à feu pendant le mois d’élection en novembre par rapport au même mois un an auparavant.

Le nombre de vérifications des antécédents a augmenté chaque mois l’année dernière avec une augmentation des chèques sur les femmes, les jeunes générations et les nouveaux propriétaires.

En Virginie, le journaliste de la politique des armes à feu Stephen Gutowski a publié une photo sur Twitter montrant les restrictions que j’ai maintenant imposées dans un magasin local.

«Il y a encore des files d’attente devant mon magasin d’armes local. Et ils n’ont toujours pas de munitions disponibles. La demande ici, au moins, reste à travers le toit », a-t-il écrit.

« Ce magasin, All Shooters Tactical à Woodbridge, en Virginie, n’avait pas un seul fusil de chasse à pompe disponible à la vente (bien qu’ils aient d’autres armes disponibles). Les tireurs d’élite sur la route à Lorton, en Virginie, ont eu une poignée de pompages.

Certains articles sont plus populaires que d’autres, comme les armes de poing, comme illustré ci-dessus

Deux hommes maintiennent leur limite de deux boîtes de munitions de 9 mm qu’ils ont achetées au magasin d’armes Ready Gunner le 10 janvier dans l’Utah alors que des restrictions sont introduites pour protéger les fournitures.

Ailleurs dans le Montana, James Mitchell, propriétaire de Mitchell Supply à Great Falls, a révélé que si la demande était élevée depuis un certain temps, la dernière semaine avant l’inauguration avait définitivement vu une nouvelle hausse des ventes.

« Avec les élections qui se déroulent comme elles l’ont fait, oui, nous savions que les gens seraient concernés. D’autant plus qu’ils continuent de parler de limiter les droits des armes à feu », a déclaré Mitchell à WRKTV.

«Ils veulent l’obtenir tant que c’est encore légal et pendant qu’ils peuvent l’acheter.

La flambée des achats fait que Biden et Harris prennent non seulement la Maison Blanche, mais que les démocrates contrôlent à la fois le Sénat et la Chambre.

Biden a déclaré qu’il interdirait les fusils d’assaut pour le marché civil ainsi que les magazines de grande capacité, qui sont déjà interdits dans certains États.

Il a également promis d’abroger la loi sur la protection du commerce légal des armes, introduite par l’administration Bush en 2005 pour protéger les fabricants d’armes contre les poursuites pour mort injustifiée.

La suppression de la loi pourrait causer de graves dommages à l’industrie.

Un rassemblement du deuxième amendement en Virginie le 18 janvier avant l’inauguration

« Surtout à la lumière des récents troubles civils, il semble probable que l’administration entrante poursuivra une telle législation dans un proche avenir », a déclaré à Forbes Rommel Dionisio, analyste de l’industrie des armes à feu pour Aegis Capitol.

« Je pense que les victoires du Parti démocrate lors du second tour en Géorgie pour le Sénat placent certainement l’administration Biden en bonne position pour potentiellement faire passer une série importante de mesures de contrôle des armes à feu par le Congrès. »

Il a ajouté que «les interdictions proposées des fusils de sport modernes et des magazines de grande capacité, non vues depuis 1994-2004 lors de leur adoption par l’administration Clinton, pourraient être à nouveau adoptées».

Mark Oliva, directeur des affaires publiques de la National Shooting Sports Foundation, convient que l’administration démocrate fera tout son possible pour adopter rapidement une législation sur le contrôle des armes à feu.

« Nous ne pensons pas un seul instant que le président élu Biden ou le vice-président élu Harris ne veulent pas vraiment atteindre leurs objectifs déclarés », a-t-il déclaré.