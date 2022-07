Biden arrive en Israël pour rencontrer Lapid

Commentez cette histoire Commentaire

JÉRUSALEM – Joe Biden et Israël remontent loin. Alors qu’il entame son 10e voyage en Terre Sainte, il peut se remémorer des visites – en tant que sénateur et vice-président – couvrant près de cinq décennies et près d’une douzaine de premiers ministres. “Je disais à quelques jeunes membres de mon équipe, avant de venir, à propos des nombreuses fois où je suis allé en Israël”, a-t-il déclaré en décembre lors de la célébration de Hanukkah à la Maison Blanche. «J’ai dit – et puis, tout d’un coup, j’ai réalisé:« Dieu, tu vieillis, Biden. J’ai bien connu tous les Premiers ministres depuis Golda Meir.

Ce ne sera pas le légendaire Meir, qui a dirigé Israël de 1969 à 1974, accueillant Biden lors de son premier voyage en tant que président, bien sûr, ou même Benjamin Netanyahu, le Premier ministre de longue date dont la relation frénétique avec Biden remonte à 30 ans. Ce sera le nouveau Premier ministre Yair Lapid, l’ancien présentateur de nouvelles télévisées qui en sera à son 13e jour de travail lorsqu’il accueillera le président sur le tarmac.

La scène politique instable d’Israël – Lapid a pris ses fonctions lorsque le gouvernement de coalition s’est effondré dans la tourmente fin juin – signifie que les dirigeants devront gérer les pressions intérieures lors d’une visite d’État étroitement scénarisée, selon des responsables des deux pays.

Le parti centriste de Lapid fait face à des élections en novembre et à des sondages qui montrent que Netanyahu est prêt pour un possible retour. Biden, un partisan de la vieille école d’Israël démocrate, est aux prises avec l’aile gauche de son propre parti, qui s’est de plus en plus aligné sur les Palestiniens et a lié le conflit du Moyen-Orient à la lutte pour la justice raciale aux États-Unis.

Lapid, un centriste et le dirigeant le plus modéré d’Israël depuis plus d’une décennie, est l’un des rares politiciens nationaux à vouloir soutenir la possibilité d’une Palestine indépendante et la “solution à deux États” que Biden a remise au centre de la politique américaine. Mais la dynamique dans les deux pays éliminera les questions les plus controversées de la table.

“Certaines choses ne sont tout simplement pas dans les cartes”, a déclaré Dan Shapiro, ambassadeur du président Barack Obama en Israël et maintenant membre distingué du groupe de réflexion Atlantic Council. « Aucune avancée significative sur la question palestinienne n’est possible pendant la saison électorale en Israël », ajoutant que la direction actuelle pourrait facilement disparaître dans quelques mois.

Dans une déclaration conjointe mercredi avant l’arrivée, Biden et Lapid ont annoncé la création d’un “dialogue stratégique de haut niveau sur la technologie”. Les dirigeants ont déclaré que les deux pays s’associeraient pour résoudre une série de problèmes, notamment le changement climatique, la préparation à une pandémie et la mise en œuvre de l’intelligence artificielle.

Les voyages de Biden en Israël ne se sont pas toujours bien déroulés. Les diplomates ici grincent encore des dents devant la poussière de 2010 au cours de laquelle le vice-président a failli écourter son voyage après que le gouvernement israélien a annoncé une expansion de la construction de colonies peu après le débarquement de l’Air Force Two.

Mais une répétition de ce genre de controverse – que Netanyahu a à l’époque imputée à une erreur bureaucratique – est peu probable pendant les deux jours que Biden doit passer en Israël et dans les territoires palestiniens.

Pour leur part, de nombreux Israéliens considèrent Biden comme un président rétrograde, un fervent partisan d’Israël qui n’est ni le propulseur de droite qu’était Donald Trump ni la réprimande idéologique qu’Obama était perçu comme étant.

« Sa relation avec Israël, sa relation avec la politique étrangère est différente. C’est un réaliste, un homme pratique », a déclaré Michael Oren, ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis.

Les discussions entre Biden et Lapid pourraient couvrir un terrain très différent de celui des rencontres entre Netanyahu et Trump, qui ont radicalement fait basculer la politique américaine envers Israël en déplaçant l’ambassade à Jérusalem, en approuvant l’annexion des hauteurs du Golan et en déclarant légales les colonies de Cisjordanie.

Mais comme Netanyahu, Trump a refusé de se retirer de la vie politique. L’ancien président envisage un retour en force en 2024, et les Israéliens savent que le moment actuel, avec des centristes à Washington et à Jérusalem, pourrait être éphémère.

“Il faut le dire, cela pourrait bientôt ressembler à un simple coup d’arrêt, et nous aurons à nouveau Trump et Bibi”, a déclaré un responsable israélien familier avec la planification de la visite par le gouvernement, utilisant le surnom de Netanyahu, qui a parlé à condition de l’anonymat pour commenter les discussions internes. “Les deux pourraient attendre dans les coulisses.”

Biden et Netanyahu ont une histoire qui remonte à des décennies. Mais Netanyahu a exaspéré la Maison Blanche d’Obama en diffusant ses plaintes concernant l’accord potentiel de confinement nucléaire avec l’Iran lors d’une session conjointe du Congrès. Biden, lorsqu’il a été déclaré vainqueur des élections de 2020, a attendu près d’un mois avant d’appeler Netanyahu, ce que de nombreux Israéliens considéraient comme un camouflet.

Biden, comme à l’accoutumée, rencontrera Netanyahu dans son rôle de chef officiel de l’opposition parlementaire israélienne. Mais les médias israéliens ont rapporté que seulement 15 minutes sont allouées à la session et qu’aucune comparution conjointe n’est prévue.

Le président s’efforcera de ne pas être perçu comme favorisant l’un des partis concurrents d’Israël lors des prochaines élections, les cinquièmes d’Israël au cours des trois dernières années. Mais les partisans de Lapid savourent sa chance d’apparaître aux côtés du dirigeant américain au moment même où la campagne commence.

Le président rencontrera également le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem. Il prévoit de visiter un hôpital à Jérusalem-Est et devrait annoncer une nouvelle aide de 100 millions de dollars au système de santé palestinien.

Mais ces gestes peuvent ne pas satisfaire les démocrates libéraux qui dénoncent l’occupation de la Cisjordanie par Israël depuis six décennies. Lorsque les combats ont éclaté entre Israël et Gaza en mai de l’année dernière, d’éminents libéraux ont réprimandé Israël pour ses frappes militaires et ont appelé Biden et les États-Unis à condamner ses actions avec plus de force.

“Nous nous opposons à ce que notre argent finance la police militarisée, l’occupation et les systèmes d’oppression violente et de traumatisme”, a déclaré le représentant Cori Bush (D-Mo.), qui a pris de l’importance politique en tant que militant de Black Lives Matter, dans un discours sur le Sol de la maison en mai 2021. « Jusqu’à ce que tous nos enfants soient en sécurité, nous continuerons à nous battre pour nos droits en Palestine et à Ferguson.

Cette dynamique a mis Biden, un partisan ardent et inébranlable d’Israël, en désaccord avec un contingent croissant de démocrates qui non seulement refusent d’hésiter à critiquer Israël, mais ont également appelé à des changements politiques importants dans la manière dont les États-Unis soutiennent le pays.

Au-delà des critiques les plus éminents d’Israël au Congrès, plusieurs politiciens qui se sont présentés à l’investiture présidentielle démocrate, dont le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.), la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) puis South Bend, Ind. , le maire Pete Buttigieg, a signalé lors d’un événement organisé en 2019 par J Street, un groupe de pression juif libéral, qu’ils seraient disposés à subordonner l’aide étrangère à Israël à l’établissement par le pays de relations plus pacifiques avec les Palestiniens. Biden, qui a participé à l’événement, n’a notamment pas évoqué l’idée d’une aide au conditionnement.