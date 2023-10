Biden arrive en Israël après une frappe dans un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts

Le président américain Joe Biden est arrivé en Israël mercredi, entamant une visite de consultation sur la guerre entre Israël et le Hamas, un jour après qu’une explosion meurtrière dans un hôpital de la ville de Gaza ait attisé les tensions et conduit à l’annulation de son sommet prévu avec les dirigeants arabes.

Un porte-parole du ministère de la Santé de Gaza a déclaré mardi que des centaines de personnes étaient mortes à l’hôpital Al-Ahli al-Arabi après ce que les responsables palestiniens ont qualifié de frappe aérienne israélienne.

Israël a attribué l’explosion à un échec de tir de roquette par le groupe du Jihad islamique palestinien, qui a nié toute responsabilité.

Reuters n’a pas pu vérifier dans l’immédiat ces affirmations ni le nombre de morts.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qudra, a déclaré que des centaines de personnes avaient été tuées et que les sauveteurs étaient toujours en train de retirer les corps des décombres. Un peu plus tôt, un chef de la défense civile de Gaza avait fait état d’un bilan de 300 morts, tandis que des sources du ministère de la Santé l’évaluaient à 500.

Quels qu’en soient les responsables et le nombre de morts, l’incident a enflammé une région déjà en crise depuis que le Hamas a mené un saccage transfrontalier le 7 octobre contre des communautés du sud d’Israël au cours duquel au moins 1 300 personnes sont mortes.

Palestiniens blessés à l’hôpital al-Shifa, suite aux frappes aériennes israéliennes, dans la ville de Gaza, au centre de la bande de Gaza, le mardi 17 octobre 2023. (AP Photo/Abed Khaled) (Abed Khaled/Associated Press)

Al Jazeera a diffusé des images montrant une scène frénétique à l’hôpital de la ville de Gaza alors que les secouristes parcouraient les décombres tachés de sang à la recherche de survivants. Des sauveteurs et des civils ont été montrés emportant au moins quatre victimes dans des sacs mortuaires.

Avant l’explosion de mardi, les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré qu’au moins 3 000 personnes étaient mortes au cours des 11 jours de bombardements israéliens qui ont commencé après l’assaut du 7 octobre, qui a pris Israël par surprise et a conduit à l’enlèvement de près de 200 personnes à Gaza comme otages.

Les habitants de la ville de Gaza invités à se déplacer vers le sud

L’armée israélienne a exhorté mercredi les habitants de la ville de Gaza à se déplacer vers le sud, affirmant qu’il existe une « zone humanitaire » avec une aide disponible à Al-Mawasi, à 28 kilomètres de la côte de l’enclave palestinienne.

Signe de la situation difficile à laquelle est confronté Biden, la Jordanie a annulé un sommet prévu avec le président américain, le président palestinien Mahmoud Abbas et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Abbas a annulé son projet de rencontrer Biden après l’explosion de l’hôpital.

REGARDER | Les enjeux incroyablement élevés de la visite de Biden en Israël : Les enjeux incroyablement élevés de la visite de Biden en Israël | À propos de ça Vidéo en vedetteLe président américain Joe Biden jonglera entre une alliance de guerre avec Israël et une crise humanitaire qui s’aggrave à Gaza lors de sa visite dans la région cette semaine. Andrew Chang explique l’équilibre délicat que Biden doit atteindre – et quels sont les enjeux.

Dans une autre ville, les forces de sécurité palestiniennes ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants de Ramallah, en Cisjordanie occupée, qui jetaient des pierres et scandaient contre Abbas alors que la colère populaire bouillonnait.

Des manifestations ont également eu lieu devant les ambassades d’Israël en Turquie et en Jordanie, ainsi qu’à proximité de l’ambassade américaine au Liban, où les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants.

Biden rencontrera le cabinet de guerre

S’adressant aux journalistes alors que Biden s’envolait pour Tel Aviv, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que Biden poserait des « questions difficiles » aux dirigeants israéliens, mais n’a pas donné de détails.

Biden rencontrera le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le cabinet de guerre israélien pour tenter de se faire une idée des plans et des objectifs d’Israël, a déclaré Kirby.

« Il posera des questions difficiles, il les posera en tant qu’ami, en tant que véritable ami d’Israël, mais il leur posera quelques questions », a déclaré Kirby.

REGARDER | Une frappe aérienne meurtrière dans un hôpital menace d’intensifier le conflit : Retarder l’aide à Gaza coûtera des vies, selon un responsable de l’OMS Vidéo en vedetteL’OMS a demandé à plusieurs reprises que l’aide essentielle, y compris les médicaments, puisse circuler depuis l’Égypte vers Gaza via le poste frontière de Rafah, a déclaré un haut responsable régional. « Si cela tarde, nous perdrons beaucoup de vies. »

Biden a précédemment déclaré que les États-Unis ne voulaient pas que le conflit se métastase en une guerre plus large et qu’ils souhaitaient que l’aide humanitaire afflue vers Gaza malgré le « siège » israélien qui a bloqué l’approvisionnement en nourriture, en carburant et en eau.

« Nous sommes optimistes quant au fait que ce type d’aide commencera à arriver », a déclaré Kirby.

Biden rencontrera également les premiers intervenants israéliens et les familles de ceux qui ont perdu des proches ou dont les membres de la famille sont des otages du Hamas.

Une photo prise mardi à Sderot, dans le sud d’Israël, montre des bâtiments détruits dans le nord de la bande de Gaza. (Menahem Kahana/AFP/Getty Images)

Biden a quitté Washington mardi pour ce qui était censé être une mission diplomatique complexe, visant à montrer son soutien à Israël, allié de longue date des États-Unis, à calmer la région et à renforcer les efforts humanitaires pour Gaza.

On ne sait pas vraiment ce qu’il pourrait accomplir à la suite de la grève des hôpitaux, des rapports contradictoires sur les responsabilités et de l’annulation du sommet en Jordanie. Kirby a déclaré que Biden prévoyait de parler avec Abbas et Sissi sur le chemin du retour à Washington.

« Ce genre d’événement trouble mais horrible rend la diplomatie plus difficile et augmente les risques d’escalade », a déclaré Richard Gowan, directeur de l’International Crisis Group des Nations Unies.