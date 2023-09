Biden arrive en Inde pour le sommet du G20 alors que ses ennemis Poutine et Xi chinois restent à l’écart

L’Inde accueillera son premier sommet du G20 à partir du 9 septembre à New Delhi, où les dirigeants des plus grandes économies mondiales se réuniront pour discuter des principales questions économiques internationales.

Les membres du G20 représentent 85 % du produit intérieur brut mondial, 75 % du commerce international et les deux tiers de la population mondiale, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

« Alors que Xi et Poutine s’éloignent de la scène mondiale, les États-Unis ont une excellente occasion de reprendre le leadership mondial, en aidant les autres pays du G20 à reconnaître et à promouvoir la valeur de la transparence, du développement et de l’ouverture commerciale soutenue par des règles et des principes démocratiques. « , a déclaré Elaine Dezenski, directrice principale du Centre sur le pouvoir économique et financier de la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

L’INDE POURRAIT CHANGER SON NOM EN TERME SANSKRIT ANCIEN, SUGGÈRE UNE INVITATION AU G20

L’un des principaux points de friction du sommet sera une fois de plus l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui divisera probablement le groupe entre les pays occidentaux résolument pro-ukrainiens et les pays, comme l’Inde, qui ont adopté une approche plus neutre ou non alignée du conflit. .

« La réalité est que la guerre illégale menée par la Russie a eu des conséquences sociales et économiques dévastatrices, et les pays les plus pauvres de la planète en supportent le plus gros », a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, lors d’un point de presse à la Maison Blanche.

La déclaration du sommet de Bali de novembre 2022 note que la plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine, mais que les divisions demeurent.

L’Inde, pays hôte, a notamment adopté une position de neutralité, se concentrant sur la catastrophe humanitaire provoquée par la guerre, mais évitant de rejeter directement la faute sur le président russe Vladimir Poutine. Le commerce de l’Inde avec la Russie a en fait augmenté depuis le début de la guerre, et l’Inde dépend également fortement de la Russie pour ses exportations d’armes. L’Inde a acheté des armes pour une valeur de plus de 60 milliards de dollars au cours des 20 dernières années, dont 65 %, soit près de 39 milliards de dollars, provenaient de la Russie, selon les données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

ZELENSKYY PREND UN JAB À POUTINE AU COURS DU SOMMET DU G20, ESPÉRANT ‘AUCUN OCCUPANT’ NE SERA PRÉSENT

« Mais le fait que la plupart des membres du G20 – comme la plupart des membres de l’Assemblée générale de l’ONU – continuent de soutenir que la guerre menée par la Russie était illégale, en violation de la Charte de l’ONU, et que cette guerre doit se terminer dans des conditions compatibles avec la Charte des Nations Unies – c’est le résultat de mois de diplomatie acharnée de la part des États-Unis et de nos partenaires, et cela continue de refléter l’opinion internationale sur cette question », a ajouté Sullivan.

Vladimir Poutine saute une fois de plus le sommet du G20 et envoie à la place son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, probablement en raison du mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) émis contre Poutine en mars pour crime de guerre de déportation illégale d’enfants en Ukraine occupée. . L’acte d’accusation pourrait entraver ses déplacements internationaux, car il obligerait les États membres à arrêter Poutine s’il mettait les pieds dans leur pays. Bien que les États-Unis, la Russie et l’Inde ne soient pas parties à la CPI, l’acte d’accusation rend plus difficile pour les pays d’ignorer les allégations, et la pression internationale augmenterait partout où Poutine se rendrait.

Le président chinois Xi Jinping ne serait pas non plus présent. Xi et le président Biden se sont rencontrés en marge du sommet de Bali en novembre pour leur première réunion en personne depuis l’entrée en fonction de Biden.

S’exprimant la semaine dernière, Biden a déclaré aux journalistes : « Je suis déçu, mais je vais pouvoir le voir. »

LE BLOC, DOMINÉ PAR LA CHINE, OFFRE L’ADHÉSION À L’IRAN ET À L’ARABIE SAOUDITE DANS UNE ACTION QUI CHERCHE À NOUS MINER

L’absence de deux des plus grands autoritaires du monde laisse au président Biden et aux États-Unis de plus grandes opportunités de consolider leurs alliés et partenaires dans un environnement mondial caractérisé par la concurrence des grandes puissances.

« Étant donné l’absence de Poutine et de Xi du G20, cela offre une excellente opportunité de rallier le soutien des partenaires et alliés démocratiques pour promouvoir des mécanismes visant à renforcer l’État de droit et des infrastructures transparentes et durables », a déclaré Dezenski du FDD.

« L’annonce de Biden en faveur d’un financement accru pour le Partenariat du G7 pour l’investissement mondial dans les infrastructures (PGII) est une alternative intéressante à l’initiative problématique et génératrice de dépendance de la Chine, la Ceinture et la Route, et offre une opportunité de réaffirmer les États-Unis en tant que partenaire plus fiable à long terme. engagement économique à long terme dans l’ensemble du Sud », a ajouté Dezenski.

Le G20 a été conçu à la suite de la crise financière asiatique de 1999 et a débuté son sommet annuel en 2008, au milieu de la Grande Récession. Les dirigeants des principales économies industrialisées et en développement du monde ont convenu que les crises financières ont des retombées majeures et ne peuvent plus être contenues par une seule réponse nationale ou régionale.

Le G20 comprend l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Russie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Turquie et le Royaume-Uni. et l’Union européenne.

Lors du sommet de Bali en Indonésie en 2022, le président Biden a soutenu l’inclusion permanente de l’Union africaine, un bloc de 55 pays, dans le G20. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déjà déclaré publiquement qu’il soutenait la proposition et qu’elle serait à l’ordre du jour du sommet de New Delhi.

Le thème de la présidence indienne du G20 est dérivé du sanskrit « Vasudhaiva Kutumbakam » ou « Une Terre. Une famille. Un avenir ». Le thème de l’Inde vise à apporter une approche centrée sur l’humain aux problèmes mondiaux tels que le changement climatique et à promouvoir une croissance équitable et durable pour le monde entier. Plus précisément, sous sa présidence, l’Inde s’est concentrée sur l’octroi de davantage de prêts aux économies en développement du Sud, pour faire face aux effets de l’inflation, de l’insécurité alimentaire et des événements météorologiques de plus en plus volatils dus au changement climatique.