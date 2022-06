Biden arrive en Espagne dans le but de remonter le moral des alliés fatigués de l’OTAN

MADRID (AP) – Le président Joe Biden est arrivé mardi en Espagne pour rencontrer d’autres dirigeants de l’OTAN avec des plans pour renforcer la présence américaine en Europe à un moment d’inquiétude croissante quant à la détermination de l’alliance face à la guerre acharnée en Ukraine.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que Biden détaillerait le plan visant à augmenter le nombre de destroyers de la Marine basés à Rota, en Espagne, de quatre à six lors de discussions plus tard mardi avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Sullivan a déclaré que cette décision était l’une des multiples annonces que Biden et les alliés de l’OTAN feraient pour aider à renforcer l’alliance dans la région.

Sullivan a déclaré que la décision de Rota “contribuera à accroître la présence maritime des États-Unis et de l’OTAN”. Il a déclaré que Biden annoncerait des mouvements supplémentaires mercredi.

«Le président a déclaré avant le début de la guerre que si Poutine envahissait l’Ukraine, les États-Unis et l’OTAN renforceraient la posture de la force sur le flanc oriental, non seulement pendant la durée de la crise, mais pour faire face au changement à long terme de la réalité stratégique qui cela présenterait », a ajouté Sullivan.

Biden cherche à utiliser le sommet de l’OTAN de cette semaine pour renforcer ses alliés au milieu de signes de fractures dans l’alliance occidentale. Après avoir accumulé une avalanche de sanctions contre l’économie russe et acheminé des milliards de dollars d’armement vers l’Ukraine face à l’agression russe, les partenaires de l’OTAN montrent des signes de tension alors que le coût de l’énergie et d’autres biens essentiels a monté en flèche.

Alors que le président américain partait pour la réunion de l’OTAN depuis les Alpes allemandes, où il a rencontré pour la première fois cette semaine les dirigeants du Groupe des Sept, le président français Emmanuel Macron a déclaré que les prix placent les économies européennes dans une situation “intenable”. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui s’est adressé au G-7 lundi, s’est ouvertement inquiété que l’Occident soit fatigué par le coût de la guerre.

Certes, les États-Unis ont déjà renforcé leur présence peu de temps avant l’invasion russe fin février, ajoutant environ 20 000 soldats aux 80 000 qui se trouvaient auparavant en Europe.

Sullivan a suggéré que d’autres mesures que Biden est sur le point d’annoncer “impliqueront des forces supplémentaires sur le flanc est” de l’OTAN “dans un état stable”. Il a refusé de dire si certaines forces américaines qui servent sur le flanc est de l’OTAN sur une base de rotation deviendraient permanentes.

Biden doit rencontrer mercredi le président turc Erdogan, car il reste le principal opposant à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN. Les deux pays ont franchi une étape historique en demandant leur adhésion à l’OTAN au lendemain de l’invasion russe.

Sullivan a déclaré que les États-Unis n’avaient aucun rôle à jouer dans les négociations entre la Turquie et les pays nordiques, qui sont négociées par le secrétaire général de l’OTAN, Stoltenberg.

La Turquie veut que les deux nations adoptent une ligne plus dure contre un groupe séparatiste kurde qu’elle accuse de terrorisme. Les trois pays ont longuement négocié à Bruxelles, mais les analystes s’attendent à ce que les États-Unis aient à jouer un rôle plus important pour rallier la Turquie.

Sullivan a déclaré qu’au sommet, les États-Unis seraient un défenseur de l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’alliance et a éludé la question de savoir si les États-Unis pourraient fournir des incitations à la Turquie pour soutenir l’adhésion des pays.

Le président tiendra également une rare réunion conjointe avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol pour discuter du programme nucléaire nord-coréen.

Les responsables américains et sud-coréens affirment que la Corée du Nord a pratiquement terminé les préparatifs de son premier essai nucléaire depuis septembre 2017, lorsqu’elle a affirmé avoir fait exploser une ogive thermonucléaire conçue pour les missiles balistiques intercontinentaux.

La Corée du Nord pourrait utiliser son prochain essai nucléaire pour affirmer qu’elle a acquis la capacité de construire de petites ogives nucléaires pouvant être placées sur des missiles à courte portée ou d’autres nouveaux systèmes d’armes dont elle a fait la démonstration ces derniers mois, selon des analystes.

Zeke Miller et Aamer Madhani, Associated Press