Biden arrive en Arabie saoudite “président très diminué”: le prince Turki

“A titre d’exemple, sur les questions énergétiques, il est venu avec une politique visant à arrêter complètement l’utilisation des combustibles fossiles non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, et maintenant il se retrouve à devoir compter sur les combustibles fossiles comme moyen de répondre à l’énergie pénurie qui s’est produite, non seulement à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi à cause de la politique américaine elle-même qui a fermé les oléoducs et cessé de délivrer … découverte de pétrole sur le sol américain », a-t-il déclaré.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Au cœur de la relation conflictuelle entre les deux alliés historiques se trouve l’allégation de la communauté du renseignement américain selon laquelle le prince héritier, le chef de facto de l’Arabie saoudite, aurait directement ordonné le meurtre en 2018 du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi. Le gouvernement saoudien a rejeté à plusieurs reprises l’accusation.

Le prince Turki, qui a été à la tête des services de renseignement saoudiens entre 1979 et 2001 et a également été ambassadeur du royaume aux États-Unis, a remis en question la conviction de Washington selon laquelle il détient la haute morale sur les questions des droits de l’homme.

“Ainsi, au lieu de nous crier dessus, nous devrions nous engager à essayer d’améliorer ce qui serait sur le terrain à la fois pour le peuple des États-Unis et pour l’Arabie saoudite”, a-t-il déclaré.

“Donc, ce que je dirais, c’est que tout visiteur, et pas seulement le président américain, qui se plaint de problèmes saoudiens comme les droits de l’homme, etc., s’il vous plaît, descendez de vos grands chevaux.”