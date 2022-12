Biden arrive dans une escapade familière aux îles Vierges américaines pour des vacances – NBC New York

Le président Joe Biden s’est rendu mardi dans un endroit qui lui est très familier – les îles Vierges américaines – pour profiter de temps morts et d’un temps plus chaud et pour sonner une nouvelle année en famille.

Le président et son épouse, la première dame Jill Biden, se sont envolés mardi de Washington pour Sainte-Croix, l’une des trois îles qui composent le territoire américain dans les Caraïbes. St. John et St. Thomas sont les deux autres îles. Les Bidens ont été rejoints par leur fille Ashley et son mari, Howard Krein, ainsi que les petits-enfants Natalie et Hunter, dont le père était le défunt fils du président, Beau.

Sainte-Croix est une escapade tropicale dans laquelle Biden s’éloigne au moins depuis qu’il a été vice-président, de 2009 à 2017.

“Il nous a manqué ces deux dernières années”, a déclaré Beth Moss Mahar, avocate à la retraite et résidente de l’île depuis près de trois décennies, lors d’un entretien téléphonique.

Biden a passé les vacances chez lui dans le Delaware en 2020 et 2021, principalement à cause de la pandémie de COVID-19. La visite de cette semaine à Sainte-Croix sera sa première en tant que président des îles Vierges américaines.

“Nous sommes extrêmement honorés”, a déclaré mardi Del. Stacey Plaskett, une démocrate qui représente les îles Vierges au Congrès, lors d’un entretien téléphonique.

“Dans le passé, quand lui et sa famille sont venus, bien sûr, les observations du président Biden étaient presque une légende”, a-t-elle déclaré.

Toute observation sera désormais modifiée par le fait que Biden est considéré comme l’un des hommes les plus puissants du monde. En tant que tel, il voyage maintenant avec une empreinte beaucoup plus importante que lorsqu’il était vice-président, y compris un important contingent d’agents des services secrets américains, de personnel de la Maison Blanche et de journalistes couvrant le voyage.

Biden et sa femme aiment passer la semaine entre Noël et le jour de l’An dans un climat plus chaud, et Jill Biden aime la plage, ont déclaré des aides.

“Nous attendons toujours avec impatience sa venue et nous comprenons vraiment que c’est un lieu de détente pour lui et Jill et toute autre famille qu’il peut amener avec lui et donc nous le laissons tranquille et le laissons simplement se détendre”, a déclaré Donna Christensen, qui était le prédécesseur de Plaskett au Congrès.

“Il dit habituellement, ‘Dans ma prochaine vie, je vis à Sainte-Croix'”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Plaskett et Christensen ont tous deux exprimé l’espoir que l’attention portée à l’endroit où Biden passe ses vacances de fin d’année amplifiera les défis auxquels sont confrontés les îles Vierges américaines et d’autres territoires américains, tels que les menaces du changement climatique, y compris des ouragans plus puissants et la montée du niveau de la mer, ainsi que les problèmes que ces gouvernements ont face à une infrastructure vieillissante.

Biden devait retourner à Washington le 2 janvier. C’est le jour avant que le Parti démocrate du président ne cède le contrôle de la Chambre des représentants au Parti républicain après les élections de mi-mandat de novembre, compliquant potentiellement le programme législatif de Biden pour les deux années restantes de son mandat. .

Les démocrates continueront de contrôler le Sénat au Congrès qui siégera le 3 janvier.