« Nous examinons les échéanciers du projet, l’achèvement estimé de la construction et voulons prioriser les segments du mur pour minimiser les menaces potentielles posées par une interruption », a déclaré un haut responsable du CBP impliqué dans les négociations.

À divers endroits le long de la frontière, les équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pour installer autant de clôtures en acier de 30 pieds que possible avant que Trump ne quitte son bureau et que le salaire cesse. Les entreprises ont droit à une compensation de l’administration Biden pour les coûts de « démobilisation » du retrait des équipages et du matériel, mais les contrats incluent une clause de résiliation qui permet au gouvernement de rompre les accords, a déclaré Raini Brunson, porte-parole du corps d’armée. qui supervise les entreprises privées qui construisent la barrière.

« La clause de résiliation donne au gouvernement la possibilité d’exercer son droit de résilier le contrat pour des raisons de commodité », a déclaré M. Brunson. « En cas de résiliation pour des raisons de commodité, l’entrepreneur a le droit de demander le coût de l’accord de résiliation. »

Ces contrats n’ont pas été rendus publics et les responsables de la transition de Biden ne sauront peut-être pas avant quelques semaines quels pourraient être ces coûts de démobilisation. En outre, on ne sait pas si le gouvernement serait en mesure de modifier les contrats pour interrompre la nouvelle construction tout en permettant l’installation de capteurs, d’éclairage et d’autres technologies de surveillance – que l’administration de Biden approuve – le long de certaines parties du mur déjà installé.

L’administration Trump a parcouru 415 miles, selon les derniers chiffres du CBP, et l’agence affirme que l’équipage reste sur la bonne voie pour parcourir 450 miles d’ici la fin de l’année. Brunson a déclaré que le corps d’armée n’avait aucune estimation de ce qui pourrait être terminé entre la fin de l’année et le jour de l’inauguration.

On ne sait pas non plus ce que l’administration Biden fera avec les fonds inutilisés du ministère de la Défense que Trump a détournés de la construction militaire et des programmes anti-drogue pour payer le mur. Trump a levé environ 15 milliards de dollars pour la construction d’une barrière, suffisamment pour couvrir 738 miles, ce qui en fait l’un des projets d’infrastructure fédéraux les plus coûteux de l’histoire des États-Unis.

Un tiers de l’argent a été fourni par le Congrès et le reste est venu du Pentagone. Malgré les promesses électorales de Trump, le Mexique n’a pas payé pour le mur.

Le projet de Trump n’a ajouté que quelques kilomètres de nouvelles clôtures là où il n’en existait pas auparavant. L’effort a consisté en grande partie à remplacer les petites barrières de véhicules plus anciennes par des barres d’acier imposantes destinées à bloquer les personnes.

La campagne Biden a refusé de répondre aux questions sur les projets immédiats de la nouvelle administration pour le mur de Trump, renvoyant les questions sur le site Web du président élu. L’un des changements décrits pour les 100 premiers jours de Biden est la fin de la déclaration d’urgence nationale de 2019 qui a fourni à Trump le mécanisme pour détourner le financement militaire vers les structures murales.

«Construire un mur ne fera pas grand-chose pour dissuader les criminels et les cartels qui veulent exploiter nos frontières», indique le site Web. «Plutôt que de voler des ressources dans les écoles pour les enfants militaires et les efforts de relèvement à Porto Rico, Biden dépensera des ressources fédérales pour des efforts intelligents d’application des frontières, tels que des investissements dans l’amélioration de l’infrastructure de contrôle à nos ports d’entrée, qui maintiendront en fait l’Amérique plus sûre. «

Biden a été plus explicite lors d’une interview cet été quand il a dit à Lulu Garcia-Navarro de NPR que « dans mes archives il n’y aura pas de mur de deuxième mètre construit ».

Jessica Bolter, analyste au Migration Policy Institute impartial de Washington, a déclaré que mettre fin à la déclaration d’urgence de Trump serait « l’une des mesures les plus faciles à prendre immédiatement pour le président Biden ». Mais un moratoire sur toutes les activités de construction de murs serait inhabituel, a-t-elle déclaré.

«Un futur gouvernement de Biden devrait probablement encore dépenser de l’argent pour l’entretien des barrières, mais s’il ne construit vraiment pas un autre morceau de mur, ce serait une rupture avec les cinq dernières administrations», a noté Bolter. « De nouveaux murs et barrières frontalières ont été construits sous chaque président depuis au moins le président George HW Bush. »

Les zones susceptibles d’être laissées avec des trous et des segments inachevés qui se terminent brusquement se trouvent généralement dans des zones de terrain montagneux difficile, ont déclaré des responsables du CBP.

Par exemple, des équipages tirent sur les pentes des montagnes d’une zone accidentée et sans route du sud-est de l’Arizona appelée Guadalupe Canyon, où la barrière coûte 41,1 millions de dollars par mile. Cette durée ne sera pas terminée avant juin 2021, ce qui signifie qu’elle se terminera probablement par une cicatrice creusée sur la propriété – sans barrière émergeant du sol.

«Ce qui est déchirant, c’est que nous les regardons faire exploser ces zones qui ne seront jamais terminées», a déclaré Laiken Jordahl, qui a mené l’opposition au projet du Centre pour la diversité biologique basé à Tucson. «Ces entrepreneurs détruisent l’habitat des jaguars en voie de disparition pour ouvrir la voie à un mur qui ne sera jamais construit. C’est juste absurde. «

Jordahl a déclaré que les groupes environnementaux tenteront de restaurer les zones sensibles endommagées par l’explosion, « mais vous ne pouvez jamais désemparer une montagne et reconstituer une région sauvage dévastée. »

La construction de la barrière pendant le mandat de Trump s’est développée le long de diverses voies, la plupart des nouvelles clôtures étant ajoutées dans les États où le pays était déjà sous contrôle fédéral. Dans des endroits comme San Diego; Yuma, Arizona; et dans la région d’El Paso, les nouvelles barrières sont en grande partie terminées.

Mais le long du parcours venteux de 1200 milles du Rio Grande, qui représente environ les deux tiers de la frontière internationale entre les États-Unis et le Mexique, l’administration Trump a construit relativement peu, bien que ces régions du Texas soient sa principale priorité en matière de sécurité. avoir. .

La plupart des terres nécessaires au projet riverain sont des propriétés privées, et l’administration Trump a suivi le processus de détermination de la peine devant les tribunaux ces dernières années, ce qui pourrait permettre au gouvernement de s’en emparer. Le gouvernement a obtenu environ 40 pour cent des terres qu’il recherchait pour le projet, mais l’équipage n’a achevé que six milles de nouvelles barrières dans la basse vallée du Rio Grande.

Les responsables du CBP et du Corps d’armée ont déclaré qu’ils ne savaient pas ce qu’il adviendrait des terres privées que le gouvernement avait prises, ni quelle agence fédérale pourrait en prendre possession si des barrières n’étaient pas construites. Si le gouvernement a acquis le terrain mais ne l’a pas payé, l’administration de Biden peut renoncer à ses réclamations et restituer la propriété entière au propriétaire précédent.

Les responsables du CBP visent à parcourir 30 milles supplémentaires dans la vallée du Rio Grande d’ici le 20 janvier, mais cela laissera le projet loin derrière les objectifs de Trump. L’agence a déclaré dans un communiqué qu’elle continuerait à construire avec le financement qu’elle a obtenu.

«Depuis que la patrouille frontalière américaine a commencé à construire des barrières frontalières il y a près de 30 ans, ces barrières ont été un élément essentiel pour obtenir le contrôle opérationnel de la frontière et permettre une plus grande efficacité de la main-d’œuvre», indique le communiqué.

Ronald Vitiello, ancien chef de la patrouille frontalière américaine qui a été profondément impliqué dans la planification du mur, a déclaré que l’arrêt de la construction et la création de trous dans la barrière entraîneraient probablement des activités illégales vers les endroits où les croiseurs tenteront furtivement et échapper à la détection.