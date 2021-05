Biden approuve un accord d’armement de 735 millions de dollars avec Israël – The Right Scoop

On rapporte ce matin que Joe Biden a approuvé 735 millions de dollars de ventes d’armes à l’État d’Israël:

L’accord se concentrera principalement sur l’acquisition par Israël des missiles précis et des capacités de munitions spéciales des États-Unis.

Espérons que cela inclut les missiles pour l’Iron Dome, qui a travaillé des heures supplémentaires avec le Hamas qui a envoyé plus de 3000 roquettes la semaine dernière. Et ces barrages de roquettes continuent aujourd’hui:

JUST IN – La branche militaire du Hamas lance une autre attaque à la roquette à grande échelle à la suite d’une série de frappes d’assassinat par les forces israéliennes. De multiples impacts et blessures signalés en Israël. pic.twitter.com/egkODwpyiF

