Biden approuve près de 3 milliards de dollars d’aide à la sécurité

WASHINGTON – L’administration Biden a annoncé mercredi une aide à la sécurité d’environ 3 milliards de dollars pour l’Ukraine, le plus gros paquet de Washington depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie il y a six mois.

L’annonce du prochain programme d’aide militaire, le 19e de ce type, intervient alors que l’Ukraine célèbre les 31 ans de son indépendance de l’Union soviétique.

“Les États-Unis d’Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien alors qu’il poursuit la lutte pour défendre sa souveraineté”, a déclaré Biden dans un communiqué, reconnaissant le jour de l’indépendance de l’Ukraine. Il a ajouté que ces quelque 2,98 milliards de dollars “permettront à l’Ukraine d’acquérir des systèmes de défense aérienne, des systèmes d’artillerie et des munitions, des systèmes aériens sans pilote et des radars pour s’assurer qu’elle peut continuer à se défendre”.

Le dernier programme d’assistance à la sécurité est différent des autorités présidentielles de retrait qui autorisent la livraison d’armes directement à partir des arsenaux américains.

Le paquet de mercredi de près de 3 milliards de dollars est autorisé par le biais de l’Ukraine Security Assistance Initiative, ou USAI, qui utilise des fonds alloués par le Congrès. L’USAI finance l’industrie de la défense américaine pour augmenter la production d’armes.

“Cette annonce représente le début d’un processus de passation de marchés visant à fournir des capacités prioritaires supplémentaires à l’Ukraine à moyen et long terme afin de garantir que l’Ukraine puisse continuer à se défendre en tant qu’État indépendant, souverain et prospère”, a écrit le secrétaire de presse du Pentagone Air Force Brig. . Le général Pat Ryder dans un communiqué.

L’ensemble comprend six systèmes nationaux avancés de missiles sol-air supplémentaires, ou NASAMS, ainsi que des munitions pour ces systèmes, 24 radars de contre-artillerie, 245 000 cartouches de munitions d’artillerie de 155 mm, 65 000 cartouches de munitions de mortier de 120 mm, laser – des systèmes de fusées guidées, des équipements de support pour le drone Scan Eagle ainsi que des drones Puma.

Le drone Vampire est nouveau dans ce package de sécurité. Il n’était pas immédiatement clair combien le Pentagone en fournirait.

Plus tôt ce mois-ci, Biden a annoncé une autorité présidentielle de prélèvement de 9,8 milliards de dollars pour l’Ukraine, le plus gros versement d’armes provenant directement des stocks américains. Jusqu’à présent, les États-Unis ont engagé plus de 13,5 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis janvier 2021.