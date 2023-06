Biden approuvé par 4 groupes environnementaux et de conservation pour ses efforts de lutte contre le réchauffement climatique

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré mercredi à un auditoire de groupes de conservation et d’environnement que leur travail n’a jamais été aussi important à un moment où ils luttent contre la plus grande menace qui pèse sur les générations futures.

S’exprimant lors du dîner annuel de la capitale de la League of Conservation Voters, Biden a déclaré au public favorable qu’il y avait « de nombreuses menaces pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants » mais que le changement climatique « est la seule menace véritablement existentielle ».

Il a déclaré que les membres du public et son administration avaient fait du bon travail dans la lutte contre la menace, mais que tout le monde devait « finir le travail ».

Biden et le vice-président Kamala Harris ont été approuvés par quatre groupes environnementaux et de conservation lors du dîner: le League of Conservation Voters Action Fund, NextGen PAC, NRDC Action Fund et le Sierra Club. Les orateurs des organisations ont salué l’équipe Biden-Harris comme l’administration qui a le plus fait pour lutter contre le changement climatique.

Dans des commentaires précédents, l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi, qui a été honorée par la Ligue avec son prix pour l’ensemble de ses réalisations, a déclaré au public qu’elle se battait pour la démocratie avec ses efforts environnementaux.

« Ce que vous avez fait est le plus haut du patriotisme, la démocratie en action. L’histoire de l’Amérique est l’histoire d’Américains ordinaires qui se rassemblent, faisant entendre leurs voix collectives.

Biden a vanté un certain nombre de réalisations de l’administration, notamment la loi sur la réduction de l’inflation et ses 375 milliards de dollars pour l’énergie propre, la plus grande loi sur le climat de l’histoire. Il a suscité les acclamations de la foule alors qu’il parcourait des zones désignées comme protégées sous son administration, ainsi que lorsqu’il a parlé du décret qu’il a signé en avril ciblant les investissements dans les communautés défavorisées confrontées à la pollution.

Malgré l’approbation et la liste des réalisations et l’absence de protestations visibles lors du dîner, les récentes mesures prises par l’administration ont donné au président un héritage plus mitigé et lui ont valu les critiques des écologistes et des démocrates, bien que cela n’ait pas été évident lors de l’événement. Ces décisions incluent l’approbation par l’administration du projet Willow, un projet de forage pétrolier à grande échelle en Alaska, et l’inclusion du pipeline Mountain Valley en Virginie-Occidentale dans le paquet de limite de dette incontournable que le président a négocié avec le président de la Chambre, Kevin McCarthy.

The Associated Press