Biden approuve le plan de formation des pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16, selon un responsable

Le président américain Joe Biden a informé vendredi les dirigeants du G7 que Washington soutenait un effort conjoint avec des alliés pour former des pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16, a déclaré un haut responsable de l’administration, une approbation clé alors que Kiev cherche à renforcer sa puissance aérienne contre les forces d’invasion russes.

La formation sur les jets fabriqués aux États-Unis aura lieu en Europe et prendra des mois, a déclaré le responsable. Les responsables américains ont estimé le délai le plus rapide nécessaire pour la formation et la livraison des F-16 à 18 mois.

« Alors que la formation aura lieu au cours des prochains mois, notre coalition de pays participant à cet effort décidera quand fournir réellement des jets, combien nous en fournirons et qui les fournira », a déclaré le responsable.

Le responsable n’a pas précisé quels pays participeraient à l’effort. Les États-Unis espèrent commencer la formation, qui sera menée sur des chasseurs de quatrième génération, y compris des F-16, dans les semaines à venir, a déclaré le responsable.

L’Ukraine recherche les jets, fabriqués par Lockheed Martin, alors qu’elle poursuit sa plus grande avancée depuis des mois contre l’invasion des troupes russes avant une contre-offensive planifiée.

REGARDER | Des avions de combat pour l’Ukraine seront probablement bientôt disponibles : amiral américain à la retraite : Des avions de combat pour l’Ukraine arriveront probablement bientôt: amiral américain à la retraite L’amiral à la retraite Mike Mullen, ancien président de l’état-major interarmées américain, a déclaré qu’il pensait que ce n’était probablement qu’une question de temps avant que l’Occident ne fournisse des avions de combat à l’Ukraine pour aider le pays à défendre son espace aérien.

L’Ukraine, qui ne possède aucun avion à réaction de conception occidentale, affirme que les F-16 sont bien plus efficaces que les chasseurs de l’ère soviétique dont elle dispose actuellement. La Pologne et la Slovaquie ont livré 27 MiG-29 pour compléter la flotte actuelle de l’Ukraine.

Les gouvernements occidentaux ont hésité à laisser leurs propres pays sans défense en donnant trop d’équipement. Ils ont également évité d’envoyer quoi que ce soit qui pourrait frapper profondément le territoire russe et donner à Moscou une raison d’intensifier la guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a reçu cette semaine des promesses de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas pour aider à construire une « coalition des jets », bien que les dirigeants des deux pays se soient abstenus de dire qu’ils enverraient des avions.