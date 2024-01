Biden approuve l’accord émergent pour donner aux États-Unis un nouveau pouvoir pour réprimer les passages frontaliers

Les négociateurs du Sénat ont convenu d’autoriser les États-Unis à restreindre considérablement le passage illégal de migrants à la frontière sud, selon des sources proches du dossier, une décision visant à mettre fin à l’afflux de migrants qui a envahi les autorités fédérales au cours des derniers mois.

Le président Joe Biden s’est engagé à utiliser l’autorité offerte par l’accord, en adoptant des mesures bien plus draconiennes qu’il ne l’avait envisagé auparavant dans un domaine que de nombreux électeurs le perçoivent comme plus faible que l’ancien président Donald Trump.

L’accord du Sénat, qui devrait être dévoilé dès la semaine prochaine, accélérerait également la procédure d’asile pour examiner les dossiers dans un délai de six mois – par rapport au système actuel, dans lequel cela pourrait prendre jusqu’à 10 ans pour les demandeurs d’asile.

Ces détails ouvrent une nouvelle fenêtre sur des négociations très médiatisées qui durent depuis des mois – alors que les dirigeants du Sénat espèrent pouvoir lier l’accord à l’aide à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan alors que des crises nationales et internationales se profilent. Le plan ferait également pression sur les républicains pour qu’ils décident s’ils donnent leur feu vert à ces nouvelles autorités ou rejettent le plan, car Trump a exhorté le Parti républicain à rejeter tout ce qui n’est pas ce qu’il appelle un projet de loi « parfait ».

Biden, dans une rare déclaration sur les négociations en cours au Congrès, a déclaré que l’accord sur lequel les négociateurs du Sénat ont travaillé était à la fois difficile et juste.

“Ce qui a été négocié serait – s’il était adopté dans la loi – l’ensemble de réformes le plus dur et le plus juste pour sécuriser la frontière que nous ayons jamais eu dans notre pays”, a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué. « Cela me donnerait, en tant que président, une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière lorsqu’elle est saturée. Et si on me donnait cette autorité, je l’utiliserais le jour où je signerais le projet de loi.

Dans le cadre du programme qui sera bientôt publié, le ministère de la Sécurité intérieure se verrait accorder une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière si le nombre moyen quotidien de migrants atteignait 4 000 sur une période d’une semaine. Si le nombre de passages de migrants dépasse 5 000 en moyenne par jour au cours d’une semaine donnée, le DHS serait tenu de fermer la frontière aux migrants qui traversent illégalement sans entrer aux points d’entrée. Certains migrants seraient autorisés à rester s’ils prouvent qu’ils fuient la torture ou les persécutions dans leur pays.

De plus, si le nombre de passages dépasse 8 500 en une seule journée, le DHS serait tenu de fermer la frontière aux migrants qui traversent illégalement la frontière. Selon cette proposition, tout migrant qui tenterait de traverser la frontière à deux reprises alors qu’elle est fermée se verrait interdire l’entrée aux États-Unis pendant un an.

L’objectif du trio de négociateurs – le sénateur républicain James Lankford de l’Oklahoma, le sénateur indépendant Kyrsten Sinema de l’Arizona et le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut – est d’empêcher des poussées qui submergent les autorités fédérales. L’administration Biden et les dirigeants du Sénat ont été fortement impliqués dans les négociations, et davantage de détails sur l’accord devraient être publiés dans les prochains jours.

Rien qu’en décembre, il y a eu plus de 300 000 rencontres de migrants. La source a déclaré que si la nouvelle législation était en vigueur, la frontière serait désormais fermée aux migrants illégaux. Une autre source proche du dossier a déclaré que certains migrants seraient autorisés à rester s’ils démontrent qu’ils fuient les persécutions – et qu’il y aurait toujours un minimum de 1 400 demandes d’asile qui pourraient être traitées par les points d’entrée légaux pendant que les autorités d’urgence sont en place. effet.

Mais la pression en faveur d’un accord intervient alors que Trump a rallié les républicains pour rejeter tout compromis sur l’immigration alors qu’il fait campagne contre la gestion de la frontière par Biden. Mais un certain nombre de hauts républicains du Sénat, dont Mitch McConnell, affirment que la question doit être réglée maintenant puisque les démocrates sont prêts à approuver des restrictions plus strictes.

Ce titre et cette histoire ont été mis à jour avec des rapports supplémentaires.

Betsy Klein de CNN a contribué à ce rapport.