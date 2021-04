L’administration Biden «soutient fermement» un projet de loi qui ferait du district de Columbia un nouvel État américain nommé Douglass Commonwealth et réduirait le siège du gouvernement américain à une petite enclave au centre-ville de Washington.

Dans un «Énoncé de politique» publiée mardi, la Maison Blanche a approuvé la Résolution 51 de la Maison, également connue sous le nom de Washington, DC Admission Act.

«Pendant trop longtemps, les plus de 700 000 habitants de Washington, DC, ont été privés d’une représentation complète au Congrès américain. Cette taxation sans représentation et déni de l’auto-gouvernance est un affront aux valeurs démocratiques sur lesquelles notre Nation a été fondée ». dit la déclaration.

Faire du Douglass Commonwealth le 51e État «Rendra notre Union plus forte et plus juste» et son « Population diversifiée d’Américains de tous horizons » est «Droit à une participation pleine et égale à notre démocratie», a ajouté la Maison Blanche.

Le district de Columbia – nommé d’après une personnification féminine des colonies américaines au début des années 1700 – a été établi par la Constitution américaine comme siège du gouvernement fédéral, avec un territoire cédé par le Maryland sur le côté nord de la rivière Potomac et la Virginie à le sud. La Virginie a récupéré son territoire – l’actuel comté d’Arlington et la ville d’Alexandrie – en 1846, laissant le district fédéral entouré par le Maryland sur trois côtés.





La mention par la Maison Blanche de «Fiscalité sans représentation» – également un slogan sur les plaques d’immatriculation de DC – vise à faire référence à la cause qui a ostensiblement poussé les treize colonies américaines à se rebeller contre la couronne britannique.

Faire de DC le 51e État serait la première expansion de la Chambre et du Sénat depuis 1959, lorsque l’Alaska et Hawaï ont été admis à l’union. Avec DC, la Chambre obtiendrait un membre de plus, et le Sénat deux – tous censés être démocrates.

Alors que les démocrates ont une faible majorité à la Chambre, le Sénat est actuellement à égalité, les républicains détenant 50 sièges et les démocrates détenant 48 plus deux indépendants qui se réunissent avec eux, et la vice-présidente Kamala Harris agissant en tant que bris d’égalité.

L’article I, section 8, clause 17 de la Constitution américaine stipule qu’un siège de gouvernement « N’excédant pas dix milles carrés » sera établi par le Congrès et ne sera sous la juridiction d’aucun État. Cela a été motivé par un incident en juin 1783 – alors que la guerre d’indépendance était toujours en cours – lorsque le Congrès continental a été forcé de quitter Philadelphie par un groupe de soldats protestataires, et ni les autorités locales ni celles de l’État n’ont pris des mesures pour les disperser.

Pour éviter d’avoir à modifier la Constitution, HR51 propose de maintenir le district fédéral en existence – mais de réduire considérablement sa taille à une toute petite zone autour du National Mall, s’étendant du Lincoln Memorial à l’ouest à la Cour suprême des États-Unis à l’est.

Ce n’est pas le premier changement radical aux États-Unis proposé par les démocrates depuis les élections de 2020. HR51 fédéraliserait les règles électorales, tandis qu’une proposition au Congrès, soutenue par une commission nommée par Biden, vise à étendre la Cour suprême des États-Unis à 13 juges – vraisemblablement pour que son ratio actuel de 6: 3 en faveur des juges « conservateurs » soit retourné à 7: 6 dans l’autre sens.





