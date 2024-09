Pékin considère les livraisons d’armes vers l’île chinoise autonome comme une provocation et une escalade

Le président américain Joe Biden a autorisé un soutien militaire supplémentaire à Taiwan d’une valeur de 567 millions de dollars, quelques jours après que les missiles antinavires Harpoon de fabrication américaine ont commencé à arriver sur l’île chinoise autonome.

Le nouveau retrait servira à financer l’équipement militaire, l’éducation et la formation fournis par le Pentagone à Taipei, selon un mémorandum publié par la Maison Blanche. En avril, le Congrès américain a approuvé un programme d’aide à la sécurité étrangère de plusieurs milliards de dollars, dont Israël, l’Ukraine et Taiwan ont été les principaux bénéficiaires.

Vendredi dernier, le premier lot de centaines de missiles antinavires Harpoon Block II, dont Washington a approuvé la vente en 2020, est arrivé au port de Kaohsiung à Taiwan, selon les médias locaux.

Les États-Unis ont l’intention de livrer jusqu’à 400 missiles, 100 unités de transport de lanceurs, 25 camions radar et d’autres équipements, qui constituent 100 ensembles de la version de défense côtière RGM-84L-4 du système de missiles. Les fournitures doivent être livrées en deux phases, qui devraient être achevées en 2026 et 2028. L’armée taïwanaise construira plusieurs nouvelles bases pour accueillir les armes américaines, selon un avis de marché publié plus tôt cette année.















Pékin, qui revendique la souveraineté sur l’île, affirme que la fourniture d’armes est l’un des principaux facteurs déstabilisateurs dans les relations entre les deux rives. Taiwan a été le dernier refuge des forces nationalistes pendant la guerre civile des années 1940 en Chine. Elle compte sur les garanties de sécurité et l’aide américaine pour sa défense.

L’objectif déclaré du gouvernement chinois est une réunification pacifique, mais il a déclaré qu’il utiliserait la force si Taipei tentait de déclarer officiellement son indépendance. Certaines factions à Washington poussent les responsables de Taiwan vers une telle escalade, ont affirmé des responsables de Pékin.

La semaine dernière, Biden a également commandé près de 8 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, en puisant dans les fonds approuvés par le Congrès pour des dépenses avant la fin du mois. La Maison Blanche a demandé en vain une prolongation du pouvoir présidentiel pour puiser dans l’argent, avant de choisir de drainer les réserves avant la date limite.