Biden approuve 1,1 milliard de dollars d’aide à la sécurité pour l’Ukraine

WASHINGTON – L’administration Biden a annoncé mercredi 1,1 milliard de dollars d’aide supplémentaire à la sécurité de l’Ukraine, portant l’engagement américain à plus de 16,2 milliards de dollars depuis l’invasion russe fin février.

L’annonce du programme d’aide à venir, le 22e de ce type, fait suite à des référendums organisés dans quatre régions d’Ukraine occupées par la Russie et soutenues par le président russe Vladimir Poutine. Les votes, largement considérés comme truqués et illégitimes, doivent déterminer si Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson doivent faire partie de la Russie. Ils ont été critiqués comme un stratagème de Poutine pour ouvrir la voie à la Russie pour annoncer qu’elle a annexé davantage d’Ukraine d’ici la fin de la semaine.

Plus tôt cette semaine, la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis ne reconnaîtraient jamais les résultats du “faux référendum” et continueraient à fournir à Kyiv un soutien militaire et humanitaire.

Le dernier paquet de sécurité américain comprend 18 systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, ainsi que des munitions pour ces systèmes, 150 véhicules blindés polyvalents, 150 véhicules tactiques pour tracter des armes, 40 camions et 80 remorques pour transporter du matériel lourd, deux radars pour des systèmes aériens sans pilote, 20 radars multi-missions ainsi que des systèmes de communication sécurisés et des gilets pare-balles.

Contrairement à une autorité présidentielle de retrait, qui tire des armes directement des stocks américains, le dernier programme d’assistance à la sécurité est autorisé par l’Ukraine Security Assistance Initiative, ou USAI, qui utilise des fonds alloués par le Congrès.

L’USAI finance l’industrie de la défense américaine pour augmenter la production d’armes.

Le sous-secrétaire à la Défense pour la politique, Colin Kahl, a déclaré aux journalistes au Pentagone le mois dernier que les packages USAI peuvent généralement prendre des mois ou des années à livrer en fonction du processus de passation des marchés de défense.

Les alliés de l’OTAN ont également renforcé la sécurité dans toute la région, accueilli des réfugiés et entraîné les forces ukrainiennes.