Biden apprend à vivre avec les risques du coronavirus

Le ton plus grave de la voix de M. Biden était perceptible vendredi, lorsqu’il a participé par vidéo à un briefing sur la baisse des prix de l’essence. M. Biden s’est raclé la gorge à plusieurs reprises au cours de ses remarques et a pu être entendu tousser.

Le Dr Ashish K. Jha, le coordinateur de la réponse Covid-19 de l’administration, a déclaré que la température de M. Biden de 99,4 jeudi n’était pas considérée comme une fièvre légère par la Maison Blanche et qu’elle se situait “dans la fourchette normale”. Il a toutefois ajouté qu’il ignorait la température de M. Biden enregistrée vendredi matin. La Maison Blanche s’est référée aux directives des Centers for Disease Control and Prevention qui stipulent qu’une personne est considérée comme ayant de la fièvre “lorsqu’elle a une température mesurée de 100,4 degrés” ou qu’elle se sent chaude au toucher.