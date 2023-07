Biden apporte son soutien à la grève des acteurs d’Hollywood – NBC Los Angeles

Le président Joe Biden soutient la grève de la Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio.

Biden avait précédemment exprimé son soutien aux membres en grève de la Writers Guild of America en mai, lorsque le piquetage a commencé pour les scribes d’Hollywood.

Avec des écrivains et des acteurs sur les lignes de piquetage, Hollywood est essentiellement fermé. Il s’agit de la première grève en tandem dans l’industrie depuis 1960.

Comptez le président Joe Biden parmi les partisans de la grève des acteurs à Hollywood.

« Le président pense que tous les travailleurs – y compris les acteurs – méritent un salaire et des avantages équitables », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Robyn Patterson, dans un communiqué vendredi. « Le président soutient le droit de grève des travailleurs et espère que les parties pourront parvenir à un accord mutuellement bénéfique. »

Biden, un partisan du travail organisé, avait auparavant soutenu des membres en grève de la Writers Guild of America en mai, lorsque les scribes d’Hollywood ont commencé à faire du piquetage. Le soutien de Biden à l’arrêt de travail des acteurs intervient alors que les travailleurs d’UPS se préparent à une éventuelle grève et que les travailleurs de l’automobile du pays entament des négociations potentiellement litigieuses avec Ford, General Motors et Stellantis.

La Maison Blanche a publié la déclaration un jour après que la Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio a appelé à une grève à la suite de l’échec des négociations avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers. Avec des écrivains et des acteurs sur les lignes de piquetage, Hollywood est essentiellement fermé. Il s’agit de la première grève en tandem dans l’industrie depuis 1960. Les acteurs ont commencé à faire du piquetage vendredi matin en Californie.

Les artistes hollywoodiens cherchent à améliorer les salaires, les conditions de travail et les prestations de santé et de retraite, ainsi qu’à créer des garde-fous pour l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les futures productions télévisuelles et cinématographiques. De plus, le syndicat demande plus de transparence des services de streaming sur l’audience afin que les paiements résiduels puissent être rendus équitables par rapport à ceux vus sur la télévision linéaire.

De même, les écrivains de l’industrie recherchent une rémunération et des résidus plus élevés, en particulier en ce qui concerne les émissions en streaming. Ils recherchent également de nouvelles règles qui obligeront les studios à doter les émissions de télévision d’un certain nombre d’écrivains pendant une période spécifique.

La guilde demande également une compensation tout au long du processus de pré-production, de production et de post-production. On s’attend souvent à ce que les écrivains fournissent des révisions ou élaborent du nouveau matériel sans être payés. Les deux syndicats partagent des préoccupations concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle en matière d’écriture de scripts.

Les studios et leurs dirigeants ont repoussé sur les revendications des syndicats. Le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré à CNBC cette semaine qu’il pensait que les attentes des scénaristes et des acteurs n’étaient « tout simplement pas réalistes ».

Les législateurs démocrates de Californie ont également soutenu les deux grèves, le sénateur américain Alex Padilla ainsi que les représentants américains Barbara Lee et Adam Schiff partageant tous des déclarations à la suite de l’annonce de la grève SAG-AFTRA en faveur d’une rémunération équitable du travail.