Biden apporte sa touche personnelle à la diplomatie de l’Asie-Pacifique au cours de ses derniers mois au pouvoir

WILMINGTON, Del. — WILMINGTON, Del. (AP) — Le président Joe Biden cherche à mettre en valeur le partenariat indo-pacifique qu’il a entretenu depuis sa prise de fonction en accueillant les dirigeants de Australie, Japon et Inde dans sa ville natale samedi, avec également un œil sur son héritage.

Lorsque Biden est entré à la Maison Blanche, il a cherché à élever le niveau soi-disant Quadqui jusqu’alors ne s’était réuni qu’au niveau des ministres des Affaires étrangères, à un partenariat au niveau des dirigeants alors qu’il tentait de réorienter la politique étrangère américaine loin des conflits au Moyen-Orient et vers les menaces et les opportunités dans la région indo-pacifique. Le sommet de ce week-end est le quatrième rassemblement en personne et le sixième rassemblement global des dirigeants depuis 2021.

Biden a donné une touche personnelle à cet engagement – ​​potentiellement le dernier du groupe avant qu’il ne quitte ses fonctions le 20 janvier – en ouvrant sa maison à Wilmington, Delawareà chacun des dirigeants et en organisant une réunion conjointe et un dîner officiel au lycée qu’il a fréquenté il y a plus de 60 ans.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese, le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre japonais Fumio Kishida sont venus assister à des réunions avant leurs apparitions à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York la semaine prochaine.

« Vous avez entendu le président dire à maintes reprises que toute politique est personnelle, toute diplomatie est personnelle », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, aux journalistes alors que les réunions étaient sur le point de débuter. « Et le développement de relations personnelles a été au cœur de son approche de la politique étrangère en tant que président. Ouvrir sa maison aux dirigeants de l’Inde, du Japon et de l’Australie est donc une façon pour lui de montrer, et non pas simplement de dire, que ces dirigeants comptent pour lui. »

Vendredi après-midi, Biden a accueilli Albanese chez lui, au bord d’un étang dans une zone boisée à quelques kilomètres à l’ouest du centre-ville. Samedi, il y a accueilli Kishida et Modi avant de réunir tous les dirigeants pour des consultations à l’Académie Archmere, à proximité de Claymont.

Sullivan a décrit l’ambiance de la rencontre avec Albanese comme celle de « deux gars – l’un chez l’autre – discutant dans les grandes lignes de la façon dont ils voient l’état du monde ». Il a déclaré que Biden et Albanese ont également échangé des histoires sur leurs carrières politiques.

Les journalistes et les photographes n’ont pas été autorisés à couvrir les rencontres individuelles de Biden avec les dirigeants, et Biden n’a pas prévu de conférence de presse – une intervention sous forme de questions-réponses typique de tels sommets internationaux.

Dans le cadre du sommet, les dirigeants devraient annoncer de nouvelles initiatives visant à renforcer la sécurité maritime dans la région – avec une collaboration renforcée des garde-côtes dans les océans Pacifique et Indien – et à améliorer la coopération dans les missions d’intervention humanitaire. Ces mesures sont censées servir de contrepoids à une Chine de plus en plus affirmée.

Sullivan a déclaré qu’il s’attendait à ce que Biden et Modi discutent des récentes visites de Modi en Russie et en Ukraine ainsi que des préoccupations économiques et sécuritaires concernant la Chine. Modi est le dirigeant le plus éminent d’une nation qui maintient une position neutre sur L’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Sullivan a déclaré que Biden soulignerait « que des pays comme l’Inde devraient intensifier leurs efforts et soutenir les principes de souveraineté et d’intégrité territoriale » et que « chaque pays, partout, devrait s’abstenir de fournir des intrants à la machine de guerre de la Russie ».

Cette rencontre est aussi l’occasion pour Biden et Kishida de se dire au revoir. Les deux dirigeants se sont entretenus en tête-à-tête samedi matin.

Biden et Kishida, qui quittent tous deux leurs fonctions en raison d’une baisse du soutien de l’opinion publique, considèrent le renforcement des liens sécuritaires et économiques entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud comme l’une de leurs réalisations les plus significatives.

L’amélioration des relations entre le Japon et la Corée du Sud, deux nations ayant une histoire profonde et complexe qui ont du mal à rester en bons termes, intervient dans un contexte d’évolutions inquiétantes dans le Pacifique, notamment les progrès réalisés par la Corée du Nord dans son programme nucléaire et l’affirmation croissante de la Chine dans le Pacifique.

Les États-Unis et le Japon négocient dans un rare moment de tension dans leurs relations. Biden, ainsi que les candidats à la présidence Kamala Harris et Donald Trump, se sont opposés à une offre de 15 milliards de dollars du gouvernement japonais Nippon Steel va racheter l’américain US Steel.

Les responsables de l’administration Biden ont indiqué cette semaine que l’évaluation formelle de l’accord proposé par un comité du gouvernement américain n’a pas encore été soumise à la Maison Blanche et pourrait ne pas intervenir avant l’élection du 5 novembre.

Sullivan a repoussé les spéculations selon lesquelles le moment prévu de la publication du rapport pourrait suggérer que Biden aurait des doutes quant à son opposition à l’accord.

L’administration Biden a promis que les dirigeants publieraient une déclaration commune contenant le langage le plus fort jamais adopté par les quatre pays à l’égard de la Chine et de la Corée du Nord.

La Maison Blanche a déclaré que les dirigeants dévoileraient également une annonce liée à la Cancer Moonshot Initiative de Biden, un projet passionné de longue date du président et de son épouse, Jill Biden, visant à réduire les décès par cancer. Beau est décédé en 2015 à l’âge de 46 ans d’un cancer du cerveau.

Alors que le mandat de Biden touche à sa fin, la Maison Blanche célèbre également la formation bipartite et bicamérale d’un « Quad Caucus » au Congrès, censé assurer la longévité du partenariat quel que soit le résultat des élections de novembre.

___

Madhani rapporté de Washington