Biden apporte des tartes de Thanksgiving aux premiers intervenants de Nantucket

NANTUCKET, Massachusetts (AP) – Le président Joe Biden a livré jeudi au moins une demi-douzaine de tartes aux pompiers du Massachusetts lors d’une manifestation d’appréciation le jour de Thanksgiving et son petit-fils en bas âge est reparti avec un chapeau de feu rouge surmontant ses boucles blondes.

“Oh wow”, a-t-on entendu Biden dire en voyant Beau Biden, qui a presque 3 ans, sortir du bâtiment du siège portant le chapeau. Le président était avec les pompiers qui s’étaient alignés devant le bâtiment pour l’accueillir.

Biden avait exprimé son appréciation pour les pompiers et autres membres du personnel d’urgence plus tôt dans la journée lorsque lui et sa femme, Jill, avaient parlé par téléphone aux animateurs de la diffusion par NBC du défilé de Thanksgiving de Macy à New York.

« Je veux dire merci aux pompiers et aux policiers, premiers intervenants. Ils ne font jamais de pause », a-t-il déclaré lors de l’appel. Le président a noté qu’il parlerait également plus tard avec des militaires américains qui sont séparés de leur famille pour les vacances.

“Nous nous souvenons d’eux chaque jour”, a-t-il déclaré lors de l’émission. « Que Dieu bénisse nos troupes.

Jill Biden a semblé essayer de faire parler son petit-fils aux pompiers, mais Beau ne levait pas les yeux. Elle a été entendue dire qu’elle ne savait pas pourquoi il était si silencieux.

Après avoir rendu visite aux pompiers, Biden est retourné à la maison de Nantucket où il passe les vacances avec sa famille, y compris son fils Hunter et sa femme, Melissa – qui sont les parents de Beau – et sa fille Ashley.

Ils campent dans un vaste complexe riverain le long du port de Nantucket appartenant à David Rubenstein, co-fondateur du groupe Carlyle, une société de capital-investissement. Biden a célébré Thanksgiving à la maison en 2021.

Biden et sa famille passent Thanksgiving sur l’île du Massachusetts depuis plus de quatre décennies.

Darlene Superville, Associated Press