Biden appelle une réunion “d’urgence” de l’OTAN – News 24

Le président américain a offert le soutien “total” de Washington pour enquêter sur une frappe de missile présumée dans l’est de la Pologne

Le président américain Joe Biden a convoqué une réunion d’urgence entre l’OTAN et les dirigeants alliés après qu’une explosion meurtrière a secoué une ville frontalière polonaise près de l’Ukraine, promettant d’aider à une enquête sur l’incident.

Biden a rencontré des responsables de six autres États de l’OTAN, ainsi que du Japon, tôt mercredi matin pour discuter d’une explosion qui a tué deux personnes dans la ville polonaise de Przewodow la veille, a indiqué la Maison Blanche. Avant la réunion – qui s’est tenue à Bali, en Indonésie, dans le cadre du sommet du G20 de cette année – on a demandé au président s’il pouvait partager ce qu’il savait de l’explosion, mais il a simplement répondu “non.”

Des hauts responsables d’Allemagne, du Canada, des Pays-Bas, d’Espagne, d’Italie, de France, de Grande-Bretagne et du Japon ont participé à la rencontre avec leurs homologues américains, selon Reuters. On ne sait pas pourquoi les responsables polonais n’ont pas participé, ou si l’OTAN tiendrait une réunion séparée avec l’ensemble de ses 30 membres, comme le secrétaire général du bloc, Jens Stoltenberg, avait précédemment indiqué que l’alliance se consulterait sur l’incident.















Biden a exprimé “Sincères condoléances pour la perte de la vie” au président polonais Andrzej Duda lors d’un appel téléphonique mardi, offrant “Soutien total et assistance des États-Unis à l’enquête de la Pologne” tout en répétant “l’engagement à toute épreuve des États-Unis envers l’OTAN.”

Alors qu’un responsable du renseignement américain anonyme a déclaré plus tôt à l’Associated Press qu’un “Russe” missile a causé l’explosion, le Pentagone a précisé plus tard qu’il n’avait aucune information pour corroborer une telle affirmation. Moscou a également réfuté les allégations selon lesquelles il était à l’origine de l’explosion, le ministère russe de la Défense déclarant que l’incident avait “rien à voir avec les armes russes” après que les médias polonais ont fait circuler des photos de débris qui seraient des fragments de missiles.

L’Ukraine n’en a pas moins été prompte à accuser la Russie d’un “attaque de missile” sur un État de l’OTAN, le président Vladimir Zelensky suggérant qu’il s’agissait d’une attaque contre le bloc “sécurité collective” et un “escalade très grave.” La Pologne a également convoqué l’ambassadeur de Moscou pour discuter de la question.

Peu de temps après l’explosion, Varsovie a déclaré qu’elle placerait son armée en état d’alerte et envisagerait d’invoquer la disposition de l’article 4 de l’OTAN – qui indique qu’un État membre se sent menacé et nécessite des consultations au sein de l’alliance. Il diffère de l’article 5, une mesure de sécurité collective qui obligerait tous les États de l’OTAN à prendre la défense d’un autre membre.